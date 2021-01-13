染疫足跡傳再增2賣場 桃園衛生局不否認

指揮中心昨公布新增兩例本土病例，分別是在北部醫院任職的男醫師案838及其女友案839，且女友是同院護理師，但對於民眾最關心的確診醫護足跡，指揮中心的訊息卻猶如擠牙膏般，公布速度牛步，昨晚再傳出確診醫生及護理師曾去過桃園2間還沒曝光的中大型賣場，其中一間位在蘆竹區，對此衛生局不證實，但也不否認。

北部醫院前晚就傳出有醫師確診消息，指揮中心並未證實，昨上午桃園大江購物中心、IKEA、台茂購物中心相繼宣布暫停營業進行消毒，官方還是默不作聲，直到但指揮中心下午2時記者會，才宣布確診醫師去過大江購物中心、星巴克國際門市和振宇五金行桃園國際店，但晚間又再度更口，指案838未在傳染期去大江購物中心吃丼飯。

指揮中心公布確診醫護足跡慢半拍引發民眾恐慌，昨晚再傳案838及839還去過兩個中大型賣場，其中一間位在蘆竹區，對此桃園衛生局不願證實，但也不否認，表示一切均由指揮中心公布為準。

醫界批評，指揮中心顯然未從紐籍機師案學到教訓，當時就是因疫調資訊不透明，一度造成民眾心慌，還發生市議員搶先指揮中心公開確診者足跡的狀況，指揮中心11日深夜無法對外說明就算了，為何直到昨仍都無法說清楚。

不具名公衛學者指出，指揮中心記者會已成為民眾取得疫情資訊的唯一窗口，結果指揮官公布的疫調足跡竟在晚間改口，那還有由指揮中心統一公布疫調足跡的必要嗎？民眾該如何依循？恐怕只會徒增國人不必要的恐慌。

（中時新聞網 楊雅婷 、中時、 陳人齊）