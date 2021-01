生態殺手又增1物 驚見企鵝屍體胃內有口罩

自各國紛紛開始強制在公共場所戴口罩防疫後,全球各地就經常在人行道、水道與海灘發現用後即丟的一次性外科手術口罩,這種拋棄式口罩薄薄的防護材質,得要好幾百年才能分解。

善待動物組織(PETA)人員福魯諾(Ashley Fruno )告訴法新社:「口罩無法很快消失於自然環境,當我們丟棄後,這些東西會對環境與一同生活在地球的動物造成傷害。」

在馬來西亞吉隆坡近郊的山林,人們看到獼猴咀嚼廢棄口罩已斷掉的帶子,英國「皇家愛護動物協會」(RSPCA)在英格蘭東南部的切姆斯福德(Chelmsford)救出一隻腿部被口罩帶子纏住達一週的海鷗,還一度登上英國媒體頭條。

😷🐦Please dispose of your facemasks and coverings correctly! This gull needed rescuing after being spotted with a facemask tangled around his feet. It’s clear the mask was there for some time and the elastic straps had tightened around his legs as his joints were swollen. pic.twitter.com/xAd5MumhTr