醫師染疫！前線醫曝壓力大到不敢回家

指揮中心昨公布新增兩例本土個案，均為北部某醫院的醫師及護理師，使得第一線醫護人員的感染風險再度引發關注，臉書醫療粉專上有醫師發文透露，之前曾參與插管急救時，被患者的血噴到臉上和身上，雖然後來確定沒事，但過程中心理壓力超大，「那陣子都不敢回家」。

北部男醫師及其護理師女友昨確診染新冠肺炎，指揮中心指揮官陳時中昨表示，染疫醫師曾多次進入加護病房照顧確診病患，也曾協助該重症患者插管，被外界解讀是在插管過程中染疫，指揮中心專家小組召集人張上淳則解釋，當時是由另一名麻醉醫師執行插管，確診醫師只是在旁協助，因此染疫機率不大，他認為該醫師頻繁進出加護病房照顧該名患者，應是其他環節出問題所致。

對此，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》一名醫師發文分享，有時候醫師緊急插管時，因患者危在旦夕，因此沒有充足時間和準備讓自己受到完整保護，很多臨床醫師都有這樣經驗。醫師進一步於留言處表示，過去參與插管急救過程中，曾被病人的血噴到身上跟臉上，雖然身上沒有傷口風險不大，後來也都確定沒事，但過程中心理壓力還是很大，「那陣子都不太敢回家」，也不太敢跟身邊的人有親密接觸。

該醫師於文末替染疫醫師及護理師祈禱，除希望他們能早日康復外，也呼籲民眾能繼續給第一線醫護人員支持及溫暖。

文章來源：原文出處於此

（ 中時新聞網 楊雅婷）

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