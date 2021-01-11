脫北風潮席捲 台北人口創23年新低

台灣人口負成長趨勢確立，2020首度出現負成長，房價最高、「脫北風潮」加劇的台北市，人口流失最嚴重，去年底台北市人口260.24萬人，總人口數創下23年來最低，一年間減少4.26萬人，人口減少數量更創下27年來最高。

統計顯示，去年六都人口呈現「三增三減」，桃園、新北及台中人口分別增加0.88％、0.31％及0.2％；高雄、台南與台北則分別衰退了0.26％、0.32％及1.61％。

桃園在自然增加及社會增加數量雙均六都之冠下，人口增加近2萬人，新北市也有逾1萬人的淨遷入，總人口數增加1.2萬人；不過台南、高雄二都均為死亡率高於出生率、遷出高於遷入，人口分別減少近6千人、7千多人；值得注意的是，台北市人口減少4.26萬人中，出生人口仍大於死亡人口1,800多人，不過淨遷出了4.44萬人，人口大幅外移流失的狀況更為嚴峻。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市結婚率4.86％為六都最低，少子化問題嚴峻，加上都市發展早，市區房價高、屋齡舊，房價所得比也高，不少台北市第二代購屋族朝新北、桃園等衛星城鎮遷移，不過台北仍是全台產經與政治重心，社會資源雄厚，房市基本面堅實，所以房價漲幅雖趨緩，但下修的機會也不大。

人口增加最多的桃園，在交通建設的加持下，近年興起「北客桃移」的輕移民風，人口增長快速，房價年漲3.6％居六都之冠；而流失逾4萬市民的台北市，少了人口紅利，房價漲幅敬陪末座，2020年房價僅較2019年微增1.4％。

台灣的商業重心以北台灣為重，工作機會也多，因此不少「南客北漂」，造成南二都人口流失嚴重；桃園為北三都中房價最親民的都會，對民眾產生強大的吸引力，在交通建設的加持下，近年興起「北客桃移」的輕移民風，使人口增長快速。

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