回暖1天急凍 寒流再襲下探6度 這2天最冷

今白天起寒流減弱，基隆北海岸、宜蘭及大台北降雨增多，入夜後雨區擴大，氣象局表示，明天另一波寒流南下，白天北台灣溫度一路下滑，越晚越冷，中部以北入夜後10度以下，周二至周三清晨最冷，周三清晨輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭下探6度。氣象專家吳德榮表示，周三白天至下周日受大陸高壓影響，白天高溫23度、晚上8度，日夜溫差15度之多。

氣象局表示，今清晨仍非常寒冷，全台最低溫出現在苗栗縣西湖和公館的3.4度，中部以北低溫6到9度，其他地區10到12度，高雄以北近山區平地及空曠地區更低溫，白天寒流減弱，北臺灣高溫15度，花東約17度，中南部20度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，明(11日)白天起至周二(12日)寒流再南下，北台灣轉濕冷，各地氣溫下降，周二清晨北台灣平地最低溫再降至8度、都會區10度，白天起濕冷轉乾冷，白天氣溫略升，但早晚還是很冷。

降雪部分，2000公尺高的大氣明傍晚起零度以下，太平山水氣足，降雪機率高，合歡山水氣略嫌不足，但仍有降雪機率。

吳德榮表示，周三至下周日 (13至17日)大陸高壓影響，晴朗無雲，因長、短波輻射作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，日夜溫差極大，周三清晨最低氣溫6、7度，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多，周四至下周日，氣溫回升，白天是高溫25度以上的「小陽春」，夜間仍涼冷，溫差還是有15度之多。

（中時新聞網 莊楚雯）

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