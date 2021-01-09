氣溫10日稍回升 12日將下探6度

中央氣象局表示，明（10）日清晨溫度仍偏低，不過白天起寒流減弱溫度會稍微回升，11日寒流再度報到，溫度又會再往下降，預估12日及13日清晨最冷，下探攝氏6度到9度。

受到寒流影響，氣象局也持續發出低溫特報，今天晚間到明天清晨因寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，尤其今晚至明晨局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）為嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局說，明天白天起溫度會稍微回升，高溫約14 度到15度，11日又有另一波寒流南下，氣溫再度下降，白天北台灣溫度一路下滑，越晚越冷，其他地方白天氣溫雖有回升空間，不過晚上之後也將轉冷，預計中部以北入夜後氣溫就有機會跌破10度；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

12日受到寒流影響，清晨前水氣仍多，白天後逐漸減少，各地陽光漸露臉，轉為乾冷的天氣型態，13日清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，此期間台南以北及宜蘭低溫將下探6到9度，其他地方約10到12度。

13日白天起開始寒流減弱，氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大，13日至16日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象局說，17日至19日東北風增強及冷空氣南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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