請假連休懶人包來了！過年請2天可休11天

2021超過3天(含)以上連假有8個；行政院人事行政總處（人事總處）去年5月28日就已經公布，政院所核定的110年（西元2021年）政府行政機關辦公日曆表，全年365天，總放假日數116天。

3天以上之連續假期（併同例假日）計8個，包括開國紀念日（3天）、農曆春節假期（7天）、和平紀念日（3天）、兒童節及民族掃墓節（4天）、端午節（3天）、中秋節（4天）、國慶日（3天）及111年開國紀念日（3天）。

110年則有2個補班日；分別是 2/20（星期六）補上班，補假「小年夜」。

另外，中秋節（9/21）適逢星期二，9/20（星期一）調整放假，並於 9/11（星期六）補上班。

超前部署「2021請假連休」攻略

倘若放個 3、4連續假期還是不夠？想用「請假搭配連假」該如何請？以下就一次把長假攻略，從年初開始到年尾一次整理清楚：

元旦連假/請4休9：12月26、27、（請假12/28-31）； 1月1、2、3

農曆春節/請2休11：2月6、7、（請假 2/8-9）、10、11、12、13、14、15、16

農曆春節/請4休12（方法2）：2月10、11、12、13、14、15、16、（請假 2/17-20）、21

二二八/請4休9 ：2月27、28；3月1、（請假 3/2-5）、6、7

兒童節和清明節/請4休10 ：4月2、3、4、5、（請假4/6-9）、10、11

端午節/請4休9：6月12、13、14、（請假 6/15-18）、19、20

中秋節/請3休9：9月18、19、20、21、（請假 9/22-24）、25、26

雙十節/請4休9：10月9、10、11、（請假10/12-15）、16、17

2022 元旦/請4休10：12月25、26、（請假 12/27-30）、31；1月1、2、3

（張家麒）

文章來源：今周刊

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