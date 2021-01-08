急凍恐誘發心臟病 2時段最危險！6招保命

這波寒流全台濕冷急凍、體感溫度近零，提醒民眾外出要做好禦寒工作。對此國民健康署表示，有三高及心血管疾病患者特別要注意保暖，並分享6招護心方式， 可有效大幅降低心血管疾病發生。

低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，國民健康署提醒，民眾應注意「朝5晚8」，一天之中兩個時段最危險，清晨5到6時，以及晚上8到9時，尤其是有心血管高風險族群，像是民眾有糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或是有抽菸、肥胖者，曾有中風、心絞痛等，不適合清早外出運動，最好等早上8-9點以後；晚餐後不要立即外出或運動，應至少隔1個小時待食物消化後，再行運動。

不論何時，長者外出一定要做好保暖，戴帽子和圍巾尤其重要，手套、襪子及保暖衣物也要記得穿戴。國健署呼籲三高及心血管疾病患者，於低溫來襲期間更需要遵從醫囑，規律服藥來控制病情，同時提供下列「護心、保暖」要訣。

◎6招「護心」

第1招，監測血壓及控制病情

三高患者及心血管疾病患者及長者，除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。

第2招：夜間與清晨起床及出門要注意保暖

晚上睡覺時，要先備妥衣物在床邊，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。除了注意手腳保暖外，頭部的保暖也很重要！因此除手套、襪子及保暖衣物不可少外，戴帽子和圍巾尤其重要。

第3招：氣溫回升再出門運動

清晨外出運動時要特別注意禦寒保暖，避免太早出門，最好等太陽出來、氣溫回升後再出門運動，並建議結伴同行。

第4招：泡湯注意事項

心血管疾病患者泡湯要注意溫度勿超過40℃，並且避免長時間泡在溫泉中，以免因四肢血管擴張，周邊血流量遽增，引發心血管或腦血管急症。

第5招：大吃大喝及情緒起伏太大

除了避免因天冷而大吃大喝或是情緒起伏太大等情形，另應多喝水、並多攝取纖維素，以預防便秘，以及避免突然用力、緊張、興奮、激烈運動等。

第6招：出現心臟病及中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期

（1） 心臟病徵兆：

突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

（2） 中風徵兆：

牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」：

1.「F」就是FACE：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」就是ARM：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」就是SPEECH：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

4.「T」就是TIME：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

國健署也提醒，使用熱水器、爐具及發熱型保暖商品，應注意居家環境通風及使用安全，避免發生一氧化碳中毒；使用電暖器時，應為獨立插頭，不建議使用延長線串接過多電器，且要有傾倒自動斷電裝置，以避免電流過大造成電線走火引發火災。

另使用暖暖包、熱水袋做局部保暖時，要避免長時間使用於同一個部位，尤其糖尿病或有週邊血管疾病的病人，對溫度的感覺較遲鈍，使用時更應特別小心以免燙傷。

（中時新聞網 楊雅婷）