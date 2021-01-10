冬天好氣色 健康下午茶 可以這樣搭
寒流一波波來襲，驟降的氣溫常常令人嘴饞想吃東西補充熱量，嘴饞的時候究竟有哪些好吃、又健康的食物可以選擇呢？
好食課的營養師推薦三類食物當作嘴饞時的選擇，讓今年冬天整個暖起來，不再蒼白冷吱吱!
每當進入冬天，胃口總是特別好，加上冰冷的溫度也令人不想動、只想吃火鍋、炸物、熱巧克力等高熱量的食物，這樣的生活習慣都使得我們容易攝取過多熱量、缺少特定營養素。
因此如果想要在冬天也維持好氣色，就要特別注意以下幾個營養素：
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鐵質
鐵在人體內不只是製造紅血球，也協助能量的供應、代謝和循環，若補充不足，也就較容易有體力下滑、臉色不佳等現象，當然也影響臉上的氣色和精神。
但根據國民營養調查顯示，1-44歲的女性的鐵質攝取量皆是缺乏的，且成年女性貧血的盛行率為15-23%左右，表示女孩們的鐵質攝取確實有待加強。
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蛋白質
蛋白質主要是構成肌肉、器官的主要原料，還與免疫系統、賀爾蒙製造等有關。
目前雖然沒有攝取不足的問題，但在選擇的種類上卻有待加強，根據衛福部的調查，成人的肉類來源幾乎是以動物性來源為主、植物性蛋白質少，但是植物性來源的蛋白質其實有許多好處，包含有較多的植化素、抗氧化物。
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纖維質
纖維質也是好氣色的關鍵，因為纖維是幫助腸道益生菌生長的主要營養素，而近年來研究發現了腸皮軸線的新概念，意指腸道菌會影響皮膚的健康度，例如皮膚的恆定性（skin homeostasis）與恢復性（skin allostasis and dyshomeostasis）。
既然了解了這幾個營養素與皮膚、氣色的關係，接著就來看看有哪些好吃的食物可以選擇！
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葡萄乾
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豆類食物
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堅果
看完是不是嘴饞了呢？在氣候變化的時節，身體會需要充足的營養提高抵抗力，更重要的是心理也需要被照顧，因為有好吃又美味的食物，才能有美好的心情與笑容，擁有健康又幸福的冬天！
文章來源：好食課
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