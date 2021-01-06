這波寒流更刺骨！ 8、9日最凍!

氣象局今(1/6)表示，明(1/7)寒流南下，北部早上開始降溫，其他地方中午過後也會愈來愈冷；8、9日最冷，中部以北約6到8度，預測新北市石門區體感溫度約0度、新竹縣新豐鄉達零下1度。

中央氣象局預報員葉致均表示，1月7日寒流南下，北部早上溫度會開始下降、其他地方中午過後也會開始降溫；預計8日到9日清晨是溫度最低的時候，中部以北、東北部約攝氏6到8度，其他地區是10至12度，若是沿海空曠地區或近山區平地還會更低溫。

降雨部份，8日(週五)上午之前北台灣都是有雨的天氣，1月7日北海岸、大台北山區有局部大雨發生的情形，花東及中南部山區也有降雨機會，其他地區大致上是雲量較多。

葉致均進一步說明，週五(1/8)下半天水氣逐漸減少，週六(1/9)僅北部及東半部會有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

1/8、1/9體感溫度約0度 1/11將由濕轉乾

在體感溫度方面，中央氣象局預報員提醒，北台灣沿海地區還是會比較低一些，觀察應該會在0度上下。根據氣象局網站，新北市石門區7、8日夜間體感溫度約0度；新竹縣新豐鄉8日清晨也出現零下1度的體感溫度。

葉致均表示，10日會稍微回暖，但11日強烈大陸冷氣團接力南下，預估西半部及東北部地區低溫10至12度，其他大概也只有13度，持續影響至13日；13日清晨因輻射冷卻效應，因此仍會感覺冷，但白天後會逐漸回溫。水氣方面，這波強烈大陸冷氣團預估自11日起由溼轉乾。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，由於大西洋那側一直有暖空氣入侵北極，北極冷渦旋被迫離開往東亞方向偏移，所以西伯利亞、中國東北、日本、韓國常受到北極冷空氣的直接侵襲，1月上旬明顯偏冷。

葉致均認為，這是偏冷的原因之一，但其實大氣情況多元，包含高層西風會往南壓到什麼程度、反聖嬰現象等都是考量的因素；目前觀察1月上旬台灣的確容易受到冷空氣影響。