2021性別圖像 台灣性平居全球第6亞洲之冠

表現較2020年進步三名

行政院性別平等處5日發布「2021年性別圖像」，依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣資料代入計算後，性別平等表現較2020年進步三名，為全球第6名，居亞洲之冠。惟中高齡及高齡女性勞動力參與相對日、韓較低。

聯合國開發計畫署（UNDP）最新編製的2019年性別不平等指數（GII），以生殖健康、賦權及勞動市場等三領域的五項指標，衡量各國性別平等情形。GII 全球排名以瑞士居第1，丹麥次之，瑞典居第3名。

將我國資料代入GII公式計算，2019年我國在163個國家中位居第6名，亞洲名列第1名，南韓第12名、新加坡第13名、日本第25名，中國大陸第40名。

在勞動參與方面，2019年台灣15歲以上女性勞動力參與率為51.4％，近10年增幅為男性勞動力參與率的二倍，兩性差距逐漸縮小。值得注意的是，我國女性勞動力參與率在25-29歲達到高峰後逐步下降，50歲以後低於各主要國家。

（工商時報 蘇秀慧）

以三領域五項指標 衡量各國情形

行政院性別平等處今天發布「2021年性別圖像」，依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣資料代入計算後，性別平等表現較2020年進步3名，為全球第6名，居亞洲之冠。

行政院性別平等處今天透過新聞稿指出，依據聯合國開發計畫署（UNDP）最新編製的2019年性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII），以生殖健康、賦權及勞動市場等3領域的5項指標，衡量各國性別平等情形，將台灣資料代入計算，性別平等表現比前一年進步3名，為全球第6名。

在勞動參與面向，2019年台灣15歲以上女性勞動力參與率為51.4%，近10年增幅為男性勞動力參與率的2倍，兩性差距逐漸縮小；2019年台灣兩性平均時薪差距14.2%，較10年前縮小3.7個百分點。台灣勞動力參與率及平均薪資的性別差距，歷年來表現均優於日本、南韓，育嬰留職停薪津貼初次核付男性比率近5年逐年增加。

在同性婚姻平權面向，台灣在2019年通過同性婚姻專法，實施至今已滿週年，截至2020年5月止，全國同性伴侶完成結婚登記共計4087對，其中男性1,257對、女性2,830對。

在人身安全面向，台灣在「虛擬環境－科技設備」場所發生的數位及網路性別暴力如性騷擾，占所有場所近2成。在兒童及少年性剝削案件運用網路犯罪情形，犯罪工具以利用網站，含社群網站，占37.7%居首，通訊軟體占27.0%次之。

性平處指出，傳統性別刻板印象導致高等教育中男理工、女人文的學科選擇，以及後續職業性別隔離現象，台灣女性研究人員占比22.6%，雖高於日本及南韓，但仍不及3成，較英國38.6%、芬蘭33.7%為低。

性平處強調，透過性別圖像觀察台灣在各領域的性別差異與待改善之處，行政院積極推動去除性別刻板印象與偏見、強化托育公共化、提升女性經濟力及決策參與等重要性別議題，將性別觀點帶入政府各項施政計畫中，關注不同性別者處境與需求，營造尊重多元與性別平等的公義社會。

（中央社）