境外生暫緩入境 大專下學期4,489新生受影響

中央流行疫情指揮中心宣布元旦起禁止無居留證外籍人士入境，觀察期1個月。教育部也暫緩受理境外學位生入境申請，影響較大的109學年度第2學期（春季班）新生，預估有4,489人。

教育部預計6日邀集內政部、外交部等相關部會，研商限縮外籍人士入境後，境外生出入境的管制措施及專案配套等。

由於目前已接近109學年度第1學期末，教育部日前統計，尚未入境的境外生僅49名，且這49人因持有12月30日前教育部專案許可，後續仍可來台。

指揮中心這波境管措施，影響較大的是還未來台的109學年度第2學期（春季班）新生，如果1個月觀察期結束後，境管仍未放寬，就會影響到2月中旬的報到程序。

教育部調查各大專109學年度第2學期預計入境人數，初步統計為4,489人，其中一般大學76校、2,404人，技專院校41校、2,085人。境外生返台專案作業及配套措施，將於明天會議中討論。

指揮中心元旦起規定，非本國籍人士需符合特定條件才能入境，包括持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人的配偶及未成年子女、專案許可等。其中專案許可包含境外生，教育部已宣布於民國109年12月31日起暫緩受理境外生入境申請方案，但12月30日前已核發入境許可者仍可入境。

境外生各群體中，中國大陸學生無法取得居留證，教育部已收到陸生反映，將於明天會議中一併釐清。