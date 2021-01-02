濕冷空氣7日報到 吳德榮：比跨年更凍人

氣象專家吳德榮今天表示，根據歐洲及美國模式顯示，下週冷空氣恐達寒流等級，雖然最低溫沒有元旦這波冷，但是屬於濕冷，感受上更令人不適。

寒流逐漸減弱，中央氣象局指出，白天高溫會比昨天更進一步回升，北部及宜花可以來到16至19度，其他地方則在21至23度，西半部日夜溫差大，早出晚歸的朋友請適時增減衣物。

氣象局仍持續針對16縣市發出低溫特報，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。今天上午局部地區有攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

低溫區域包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

降雨方面，東北部地區會有局部短暫雨，並有較大雨勢發生的機率，而大台北及花東也偶有零星降雨，至於桃園以南則為多雲到晴的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天也在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天白天起大台北多雲、桃園以南晴朗穩定，北海岸及東半部為多雲偶有零星短暫雨的機率；氣溫續回升，晚氣溫仍低，日夜溫差大。

他表示，4日下一波鋒面接近，水氣增多，北台灣局部短暫降雨的機率提高，5、6日鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部也有局部短暫雨。

吳德榮說，7、8日另一波的「強冷空氣」南下，屆時濕涼轉濕冷。至於其南下時間於最新各國模式模擬大約都在下週四（7日）開始。

吳德榮說，至於強度等級於歐洲模式及美國模式皆模擬有達「寒流」的機率，其最低氣溫雖不會像上一波乾冷「強寒流」那麼低，但帶來濕冷的天氣，是更令人不適的。

不過吳德榮也指出，由於是第6、7天的模擬，各國模式都還在持續調整，應繼續觀察。

此外，東北風仍然偏強，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，前往海邊活動務必注意安全。