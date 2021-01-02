飯後9習慣竟會短命！吃水果、鬆褲腰超傷

吃飽飯後你習慣做些什麼？沒想到一般人習以為常的這9件事竟會傷身！健康養生博主《養生壇》在微博發表「飯後別急著做9件短命事」，包括：吃水果、喝茶、吸菸、刷牙、散步、開車、洗澡、睡覺…等，連飯後急著鬆褲腰帶，都可能有害健康。

1.急著吃水果

根據聯合新聞網報導，食物吃下肚後，需要1至2小時消化，飯後馬上吃水果，會讓食物被留滯胃中，長期可能導致消化功能紊亂。可改成飯前吃水果，更有利於維生素吸收。

2.急著喝茶

茶中的酸性物質，會導致身體無法吸收食物的鐵與鋅，建議飯後半小時再喝茶。

3.急著吸菸

「飯後一根煙，快樂似神仙」其實大錯特錯！由於飯後胃腸蠕動加快、消化道血液循環量增多，會使得人體更容易吸收菸中的有害物質，危害程度恐比平常更大10倍。

4.急著刷牙

食物中的酸性物質會使得牙齒表面的琺瑯質軟化，這時刷牙不但會傷害琺瑯質，甚至可能會與牙齒中的鈣、磷分子產生反應，導致牙齒變得脆弱。

5.急著洗澡

飯後洗澡會讓皮膚表面的血液流量增加，腸胃道的血流相對減少，進而減弱消化功能，建議飯後休息1至2小時後再洗澡。

6.急著鬆褲腰帶

很多人因為吃太飽，會把褲腰帶調鬆，由於這個動作會讓腹腔內壓下降，減弱對消化道作用，容易引起胃下垂。

7.急著散步

飯後立即散步會影響消化，尤其老年人，更容易引發心血管功能障礙。建議飯後間隔30分鐘再運動。

8.急著開車

胃腸道正在消化時，大腦容易暫時性缺血，因此飯後馬上開車，容易操作失誤，恐導致意外發生，建議飯後30分鐘再開車。

9.急著上床

飯後立刻躺在床上，不但容易發胖，也會導致消化不良，建議飯後至少20分鐘後再上床睡覺。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

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