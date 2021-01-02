天冷容易腳麻抽筋 醫師：5個關鍵來預防

天冷讓很多人常覺得突然出現腳冷、腳麻、抽筋等3種狀況，新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，抽筋是與血液循環差、周邊血管疾病、神經壓迫、勞累等有關，建議平日應該注意保暖、多做拉筋運動、熱敷來預防抽筋，但如果類似腳麻症狀反覆出現，應就醫檢查。

新光醫院復健科主治醫師、輔大醫學系教授謝霖芬指出，冬天寒流來襲冷颼颼、夏天吹冷氣吹太冷、或是突然用力過猛都可能使腳抽筋。抽筋最常發生部位就是小腿的腓腸肌部位，主要原因是血液循環不良、運動過度造成的肌肉疲勞、水份不足、體內缺少鉀與鈣的電解質，都可能引起抽筋。

小腿抽筋多發生在晚上睡覺時，謝霖芬說最主要的原因是因為「不動」，腿部過於寒冷，造成血液循環不良導致腳麻抽筋，再加上冬天的棉被又過厚過重，使得腳部向下壓，小腿肚的肌肉就會處於收縮狀態，就容易整個肌肉收縮、發生抽筋。

謝霖芬表示，最有效預防抽筋方法就是「促進血液循環」，他舉出5招減緩抽筋的方式，包括睡前可做拉筋動作，他建議可以「弓箭步」伸展，採立姿，前腳微彎、後腳伸直，腳尖向前，身體維持正中，微微往下做弓箭步，維持10-30秒之後放鬆3-5秒，重複約5-10回。；或是「轉腳踝」法，膝蓋打直，接著腳踝上下轉動促進血液循環，每一次要維持5~10秒。日常生活要避免久站、久走，返家則可取毛巾熱敷20分鐘，並稍微輕按摩舒緩，睡覺時最好穿長褲以防受寒。抽筋發作時，可以躺在床上，抬腳90度上舉貼著牆壁，讓膝蓋打直，1~2分鐘後可以改善抽筋情況。

謝霖芬指出，如果反覆持續出現抽筋情況，可能與末梢神經與末梢血管出現問題有關，像是糖尿病會造成末梢神經病變，腰椎狹窄症與坐骨神經有問題也會造成腳麻，應該就醫深入抽血檢查，提早發現真正病因比較妥當。

（中時新聞網 林郁庭）