先破壞再建設？12星座2021運勢解析

2020年末變種新冠病毒來勢洶洶 星盤推算2021年下半年有逐漸平息機會

時節進入冬至，也是氣運轉變的關鍵時期。就天文學而言，冬至過後，白晝愈來愈長，夜晚愈來愈短。從命理風水學角度來看，便是陽氣漸增，陰氣漸少。大家如何把握冬至趨吉避凶？旺好運老師邱彥龍透過星盤推算指出，來年屬於「先破壞再建設」的格局，大家處事必須小心謹慎，也表示全球這波秋冬疫情會更嚴重，將持續衝擊世界經濟，直到明年下半年才有逐漸平息的機會。

邱彥龍進一步說明星盤呈現狀態為：「木土二星今合相，日行南至分冬節。自然變換未遲疑， 哪由哭笑與高低。更堪世事也同此，無路但向寬處行」。意即目前大家在各方面不易伸展，但不要著急，因為衝太快會有突然的災難發生，所以必須要沉澱、謀劃、把基本功練好，並且時時自我反省，等待新的機遇到來，建議給自己兩個月的時間做緩衝、充分準備再行動，同時，切勿大型投資。至於政府官員、老闆、知名人士，會因為言語上的失當與壓力導致事業、錢財、國家利益受損，員工、人民出走潮、轉換工作事件會發生；至於大家最關心的疫情，將會快速擴張，醫藥、航空、交通都會相繼出問題，受疫情影響，亦將造成大眾情緒極度不穩，暴力、自殘、自殺、傷害、火災意外事件將會頻傳。不過天運雖險，但是請大家冷靜沉著，保持理性，自我調適心情，建議多讀書少言語，苦難終究會過，未來一定會更好。

【12星座運勢解析】

水瓶座 1/20‐2/18

2021 年的水瓶座是別人的貴人、同時也是自己的貴人，將擁有名氣，且執行力較強、拓展事務順利，但脾氣上較易有口舌是非，要小心講話太尖銳容易傷到人。有不錯的財運，但同時也較易有莫名多餘的開銷。單身的水瓶有機會遇見新戀情，有對象的水瓶則要注意跟情人間易有認知或價值觀的不同導致關係產生變化。

健康上要小心意外受傷，尤其特別注意喉嚨、心臟、腸胃、腳、神經。

雙魚座 2/19‐3/20

即將迎接新年正財運的雙魚座，在 2021 年適合暗地拓展，低調地運作人脈、業務。但若是要投資，建議跟感情要分清楚、理性判斷，否則感情上容易因此出問題、也容易虧錢。除了容易莫名跟家人吵架之外，也要多注意言語，可能未經仔細思考說出導致自己後悔或受傷的話。

在交通上要保守些，國內短距離的行車要小心意外；而健康上則要注意頭部、心血管、腸胃、液體(黏液、黏膜、鼻涕、內分泌、血液)、性病等狀況。

牡羊座 3/21‐4/19

牡羊座在 2021 年會需要為上一年自己衝動的後果負責，可能導致心裡嚴重受創。在群體中易有貴人，但要注意暗地裡的小人、事業上被畫大餅或是洗腦的行為。有很不錯的財運跟桃花運。可能有新的正財運，但來的比較慢；和家人間容易因房地產會有衝突，且房地產的出入口動線不佳。單身的牡羊會有新戀情，但有對象的牡羊可能會有第三者介入。

交通上要注意短距離的行車，多注意周遭狀況，容易有被撞的狀況發生；在健康上要多注意頭部、心血管、腸胃、液體(黏液、黏膜、鼻涕、內分泌、血液)等狀況。

金牛座 4/20‐5/20

2021 的金牛會有想結婚的念頭，容易有一夜情的發生，或是因意外懷孕而結婚。因事業心態上過急，容易衝動、會容易虧錢，也較無安全感，做事變得較無章法、變動大，進而容易讓人感覺沒信用、產生不信任。有正財運，多來自於朋友或是 35 歲以上的年長女性，但來得快去得也快、易有大破財。新的一年信仰可能產生改變，且與家人之間容易因外在的建議或想法在房地產的問題上產生爭執。

健康上要多注意，容易有抽筋、鼻炎、氣管、咽喉炎的狀況發生，且可能因之前的狀況造成精神方面的傷痛或疾病，也容易會有開刀的機會或是危險血光。

雙子座 5/21‐6/21

雙子在 2021 年容易情緒起伏大、易怒，可以試著轉變成積極的心態，但因先天的業力會有莫名的重度執著，與同性合夥人容易有衝突導致拆夥。有外出運，正財運會自動靠近、有貴人相助，讓自己增長知識或技術也容易讓自己在事業上突出、更上一層樓。單身的雙子在工作場合上容易遇到喜歡的對象，但要主動積極不要錯過良緣，去追求或認真評估是否要接受。有對象的雙子跟伴侶可以一起學習、教學相長，彼此屬於互補的狀態，但因面子問題容易與伴侶有小爭執。

在健康上要注意容易有開刀或肌肉發炎等小狀況。

巨蟹座 6/22‐7/22

2021 年的巨蟹發展比較受限，工作上的合夥對象或是伴侶容易有控制慾較高的問題，也易與員工有上下屬之間的衝突，建議讓自己有新的學習進修機會、或是做些善事可以有點緩衝。在財運上易有衝動、容易亂花錢，可能會花比較多錢在另一半身上；在投資的部分會有金錢上的災難、容易投資失敗。要注意小人，年齡較大的女性容易遇到感情類型的騙財狀況。

健康上要注意心理疾病，在情緒上較不穩定，睡眠品質不好、較容易多夢；女巨蟹要注意內分泌問題。

獅子座 7/23‐8/22

獅子座在 2021 年事情會比較多一些，合夥人會給予更多的壓力，而伴侶會給予結婚的時間壓力。單身的獅子有機會找到適婚年齡的對象進而閃婚。容易被詐騙，勿輕易投資，建議回收資金避災，適合再進修或是充實考照。小心吃錯藥或是藥物過量、中毒等情事發生，易有生命安全疑慮。

健康要嚴肅注意，喉嚨、液體(黏液、黏膜、鼻涕、內分泌、血液)、腳底板、心血管、內分泌等問題。

處女座 8/23‐9/22

2021 年處女座的合夥人及伴侶都很憑感覺做事，要多關心少責備，才能事半功倍噢！單身的處女座 2021 年適合多關心身邊的家人朋友，促進良好的緣分及貴人運。事業上因無法接受工作環境的管理限制、或大環境的新政策變化，會容易情緒不穩。財運上需避免投資，以免血本無歸。

健康上則要多注意胃腸、小腿、頭部、肩胛等問題，另外需避免縱慾過度。

天秤座 9/23‐10/23

有對象的天秤在新的一年與伴侶之間的感情會很好，男生會與較可愛柔性的伴侶感情較和睦；單身的天秤有機會與國中國小的同學攜手一起脫單，或是遇見新朋友、一見鍾情、進而展開追求。工作上有必須進修的情況，要想辦法克服讀書時產生的不耐煩情緒起伏；有因外派而出遠門的可能性，若外出須注意健康上的安全問題、平時須注意耳鼻喉、頭部。天秤老闆要多留意員工欺瞞的狀況，需明察秋毫。

天秤在 2021 年有不錯的財運，若大膽投資要注意勿輕敵。

天蠍座 10/24‐11/22

天蠍在 2021 年內心容易情緒不定、反覆，錢財上與老婆或合夥人間易有莫名的開銷；必要開銷主要在家人或是父母身上。要小心子女欺騙索財或是小孩不小心吃錯藥導致健康出狀況；家中若有嬰兒容易哭鬧，需耐心溫柔以對。2021 年的天蠍較容易遇到爛桃花，有伴侶的天蠍在投資上勿對伴侶感情用事，重則投資失利、全軍覆沒、變成他人的錢財；男天蠍在言語上容易產生衝突性較高的口舌是非。

健康上女性要多注意婦科、內分泌失調、耳鼻喉發炎等狀況，嚴正小心行車意外，若傷到喉嚨、肩膀、手腳、胸口，易血流不止。

射手座 11/23‐12/21

射手在 2021 年是忙碌積極的一年，會常常往外跑、花很多的時間在交通上，但若是自己駕車容易遇到被脾氣衝動的駕駛碰撞的狀況。合夥人或合作對象在合作期間比較容易對你展現階段性的情緒起伏，但合夥人也會因與你的共同事業賺錢；除了常往外跑所產生的交通費用之外，男射手容易將所得花在應酬上。有貴人運，自己也會成為他人的貴人；財運上會以技術、科技、智慧、人脈方面較有正財運，也有更多的偏財運。但 2021 年家裡會有狀況需要你經濟上的支援、會因同住的家人過度關心，而讓你有想搬家或往外跑的想法。男射手比女射手容易有新戀情。

在健康上要注意熬夜導致肝的問題、會有抽筋的現象，吃東西要細嚼慢嚥，避免噎到。

摩羯座 12/22‐1/19

2021 年的魔羯在財運上較有壓力，這份壓力可能是來自於拓展新的技術。且因為公司的狀況，員工與老闆間會互相影響心情；在科技、醫療…等高科技產業上也有賺大錢的機會，事情雖然多但都有還不錯的正向進展。要小心泛泛之交或是一面之緣的朋友在錢財上的詐騙。有伴侶的魔羯可能因過於注重工作上的事務，疏忽了伴侶的感受、容易產生不愉快；單身的魔羯可把握現狀積極努力在事業上茁壯。交通上切勿急躁或違規，酒後千萬不要駕車，避免意外發生或遇到三寶。

健康上須注意飲食正常，否則容易產生胃抽筋、脹氣、排便不順、胃火過重的狀況，小心毒素長期累積產生長瘤或癌症等嚴重問題。

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