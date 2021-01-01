又要濕冷到崩潰!!下周四恐又有寒流 …

元旦持續受寒流影響，除屏東之外，今早各地平地最低溫仍在10度以下，氣象專家吳德榮表示，這波寒流將逐漸減弱、周末是舒適的天氣、早晚微冷。不過，下周四恐又有強冷空氣南下，且天氣更濕冷，但強度是大陸冷氣團或寒流，因各國模式模擬不一致，仍需再觀察。

吳德榮在專欄「三立準氣象• 老大洩天機」提到，根據今晨真實色雲圖顯示，海面上的雲街已轉變為層狀雲，代表寒流已減弱，氣溫較昨晨回溫。不過，除屏東之外，各地平地最低溫仍在10度以下，今清晨5時北部平地最低溫約9度、中部9度、南部9度以及東部9度。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，下周一下一波鋒面接近，水氣增多，北台灣局部短暫降雨的機率提高；下周二、三(1/4、1/5)受鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨。

吳德榮指出，下周四(1/7)可能有另一波「強冷空氣」南下，天氣更為濕冷，但其強度等級究竟是「強烈大陸氣團」或「寒流」，以及其影響過程，各國的模式模擬並不一致，且都還在持續調整，仍需繼續觀察。

而氣象局今持續發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。