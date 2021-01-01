疏運元旦南下旅客 高鐵今加開1列車

為了要疏運元旦南下旅客，台灣高鐵今天表示，早上10時15分將從南港站加開1列南下，各站停靠的全車自由座列車。

台灣高鐵今天一早發出最新營運訊息，為加強服務元旦疏運期間南下旅運需求，上午從南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運旅客，歡迎多加利用。

旅客若要搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊為南下8809車次，早上10時15分從南港站發車，中午12時50分抵達左營站。

台灣高鐵提醒，旅客從進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩，乘車時請全程戴口罩並配合量測體溫，如發現未依規定戴口罩情形，除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違規者，通知鐵路警察協助，敬請旅客共同遵守防疫措施，保護自身與大眾健康安全。

(中央社)

元旦首日車流 北宜高凌晨開始塞

受疫情影響，許多縣市取消跨年活動或轉為線上直播，交通部原推測國道5號昨會從早塞到晚，結果車流未如預期，高公局分析，可能受到天冷、疫情疑慮等因素影響，降低民眾出門意願。台鐵也把今日36班加班車減為24班。

今日車流以南下為主，從上午7時開始，國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統等路段易壅塞，行車時間是平日3到5倍。國5南港至坪林則從凌晨4時開始車多，預計塞到下午4時。北上方向，國1圓山至大華中午前也可能塞車，行車時間是平日4倍。台鐵局長張政源說，今日下午5時前台北往花東對號座車票都已賣完，建議往台東旅客「逆時針」到新左營換南迴線列車。

台灣高鐵公司說，5天疏運期預計載運113萬人次，賣票成績與過去連假差不多。今年各車站會更落實戴口罩規定。

國道5號南下車潮昨日中午過後明顯增多，下班時間車潮更是持續湧現；蘇花路廊車流量比平常稍多，但行車順暢。四區工程處交管中心主任陳國正表示，依過去經驗，元旦上午車潮將爆大量，但不會塞太久。

公路總局估計蘇花走廊連假首日有1萬2000次南下車潮，花蓮警分局將加派警力在各重要路口，警方利用Google map製作市區建議路線及停車懶人包，另也繪製市區主要停車處並標註警察交通崗位置。

(中國時報 陳祐誠 、 胡健森 、羅亦晽)

元旦連假首日 蘇花改南下清晨一度湧車流

公路總局表示，今天是元旦連假首日，蘇花公路改善路段清晨一度湧現南下車流，但上午7時之後車流大致順暢，不至於壅塞。

交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正表示，這次連假因有許多遊客提前南下跨年，昨天蘇花改南下車流量就比過去平日多，提前消化車流。

他說，今天清晨5時30分到6時30分期間，雖因蘇花改蘇澳段入口前的沿線交通號誌管控，造成車流回堵約1.7公里，但近7時之後交通還算順暢。

宜蘭縣警察局蘇澳警分局因應元旦連假，今天清晨天未亮時就派員在蘇花改蘇澳段附近路口疏導交通。

蘇澳警分局表示，元旦連假將加派警力及義交加強蘇澳地區、蘇花改沿線及轄內各重要風景區等路段交通疏導，並編排交通快打警力，針對轄區可能發生交通壅塞情形可以即時反應，維持行車順暢。

(中央社)