多縣市跨年改線上 台鐵加班車減12班

新冠肺炎爆發本土案例，加上有境外移入案例為英國變種病毒，許多縣市取消今晚的跨年活動改為線上直播，交通部預估疏運人次將減少，部長林佳龍表示會滾動式檢討疏運措施。台鐵局稍早指出，36班元旦加班車將取消12班次。

台鐵預估，元旦3天連假加上前、後1日，5天的疏運期預估平均每天67.3萬人次搭乘，比平日增加8.7％運能，其中東線提升21.5％運能。不過，元旦原本規畫加開36班，由於許多縣市改為線上直播或是取消活動，將取消12班次。南迴鐵路電氣化還是優惠期間，提供全票跟孩童票五折優惠措施，可多加利用。

元旦取消班次包括4217次羅東至頭城、4210次宜蘭至蘇澳、1113次基隆至樹林、2009次潭子至斗六、2218次新屋日至后里、3113次台南至高雄、3105次嘉義至台南、3309次新左營至潮州、3106次嘉義至斗六、3112次台南至嘉義、3210次高雄至台南以及3216次高雄至嘉義。

台鐵局長張政源說，台北至花東的火車票，從今早10時到明天下午5時都已賣完，建議要往台東旅客，可以逆時針走，到新左營換南迴線的列車，高鐵加台鐵旅運模式是未來可以推動的方向。

台灣高鐵公司則說，5天疏運期預計載運113萬人次，今年除了疏運，防疫也是一大重點，各車站會更落實戴口罩，車站人員會定時巡邏，口罩沒戴的一定會要求，例如以南港站為例，1天會有100多人被糾正。

(中時 陳祐誠)

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