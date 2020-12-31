元旦連假出遊 國道＆台九線好走時段攻略

今年元旦連假3天，碰上疫情突然升溫，又逢入冬最強寒流，開車出遊去跨年、迎曙光，不論上國道或走蘇花、南迴公路，將比以往更具考驗。公高局表示，出遊為免壅塞，駕駛人應多利用國道好走時段，連假首日、第二天南下，建議下午13時以後出發，第二天和收假日北上，中午12時以前出發為宜。另外，前往熱門景點花東地區，公路總局指出，蘇花公路南下花蓮12/31晚間9時起即會出現尖峰，南迴公路北上台東12/31下午3時起車多壅塞，開車上路儘量避開這些時段。

高公局表示，透過大數據分析，元旦連假前1日(12月31日)上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；再自連假首日(1/1)4時起出現車多至16時始紓解。高公局為避免國5交通壅塞惡化，規劃首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，以鼓勵公共運輸。

高公局研判，這次元旦連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸並做好防疫措施，如一定要開車上路，不妨多利用國道好走時段，避開壅塞尖峰時段，高公局預估較好走時段：1月1日及1月2日，南向旅遊或返鄉建議下午13時以後出發；1月2日及1月3日，北向收假的用路人建議中午12時以前出發。

高公局說，為分散元旦連假尖峰時段車流，連假期間實施單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，並於連假首日及第二日0-12時封閉國5石碇、坪林交流道南向入口，同時6-12時實施國5南港系統南向高乘載管制。建議往宜蘭方向民眾避開封閉時段改為下午出發，或改走替代道路，出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況。

元旦連假期間，全台跨年、迎曙光活動多，根據公路總局調查，東部地區旅宿訂房率於12月30、31日已達9成5以上，且元旦為連假首日，預估台九線蘇花公路、台九線南迴公路車潮將提前湧現，公路總局於宜花東高屏地區提前啟動疏運值班作業。

台9線蘇花公路部分，南下往花蓮方向尖峰時段為12月31日晚間9時至12時及1月1日上午6時至11時，在蘇花路廊南下蘇澳地區及和平地區實施大客車優先道措施；北上往蘇澳部分，尖峰時間為1月3日中午12時至下午5時，在蘇花路廊北上和平地區及崇德地區路段實施大客車優先道措施。

台9線南迴公路部分，公路總局預判元旦假期受跨年迎曙光活動影響，北上往台東方向尖峰時段為12月31日下午3時至晚間12時及1月1日上午9時至12時，南下往屏東方向尖峰時段為1月3日下午12時至晚間8時；公路總局在南迴公路香蘭金崙路段雙向實施大客車優先道措施，行經南迴公路預估將節省約7分鐘。

（中時新聞網 徐秀娥）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!