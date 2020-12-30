跨年迎曙光遍地開花 觀光局要求強化防疫

交通部觀光局30日表示，觀光局所屬的「國家風景管理處」主辦多場迎曙光或跨年音樂會活動，已要求須落實指揮中心12月22日發布「因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施」，各管理處也必須擬訂「活動防疫應變計畫」落實執行。

觀光局細數，國家風景管理處主辦的活動，包含：三仙台元旦迎曙光、北竿迎晨曦、梅山·瑞峰茶園迎晨曦、日月潭煙火音樂跨年晚會等。經召集各管理處及相關單位研議防疫事宜，依中央流行疫情指揮中心公布之防疫措施尚不需停辦，但已要求強化防疫。

觀光局表示，除了「東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處」、「福容大飯店福隆店」共同主辦的「2021福隆迎曙光活動」，基於防疫安全，已宣布取消在室空間舉辦的迎曙光音樂會，但「福隆景區」週邊戶外遊憩設施，在元旦連假期間正常開放民眾前往該區域旅遊賞景，管理處仍須按景點防疫守則落實防疫措施外。

另外，觀光局提到，「東部海岸、阿里山、日月潭國家風景區管理處」舉辦的迎曙光及跨年音樂會活動，均屬景區內戶外空曠場地，將採規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則，暫定照常舉行，並做好防疫工作及應變計畫。

觀光局說，已要求落實中央流行疫情指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩（除了補充水份外，全程禁止飲食），民眾攜帶手機以利接收防疫訊息，若疫情加劇時不排除再縮減活動或停辦，以落實防疫安全。

觀光局表示，已發函各觀光遊樂業、旅行業、旅宿業等，要求業者應依據中央流行疫情指揮中心相關防疫指引辦理，並加強清潔消毒頻率，澈底落實防疫政策，守護遊客健康。

防疫升級!觀光局跨年迎曙光活動規模縮小

交通部觀光局轄下國家風景管理處舉辦的跨年活動，雖然不取消，但將採規模縮小、防疫升級、滾動檢討應變原則，除了提高消毒頻率外，也將實施實聯制等措施。

觀光局今天表示，轄下所屬國家風景管理處主辦迎曙光或跨年音樂會活動有三仙台元旦迎曙光、北竿迎晨曦、梅山瑞峰茶園迎晨曦、日月潭煙火音樂跨年晚會等。

觀光局說，經召集各管理處及相關單位研議防疫事宜，依中央流行疫情指揮中心公布防疫措施尚不需停辦，但須落實指揮中心今年12月22日發布「因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施」，故要求各主辦管理處須擬訂活動防疫應變計畫落實執行。

觀光局指出，除東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處和福容大飯店福隆店共同主辦「2021福隆迎曙光活動」，基於防疫安全，已宣布取消在室內空間舉辦的迎曙光音樂會，但福隆風景區周邊戶外遊憩設施於元旦連假期間正常開放民眾前往旅遊賞景，管理處仍須按景點防疫守則落實防疫措施。

東部海岸、阿里山、日月潭國家風景區管理處辦理迎曙光及跨年音樂會活動均屬景區內戶外空曠場地，也將採規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則，暫定照常舉行，並做好防疫工作及應變計畫，要求落實疫情指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公共廁所消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩（除了補充水分外，全程禁止飲食），民眾攜帶手機以利接收防疫訊息。

另外，還有責成各國家風景區管理處針對轄管場域訂定防疫緊急應變計畫，因應疫情變化滾動檢討，若疫情加劇時不排除再縮減活動或停辦，以落實防疫安全。

觀光局也發函各觀光遊樂業、旅行業、旅宿業等，要求業者應依據中央流行疫情指揮中心相關防疫指引辦理，並加強清潔消毒頻率，徹底落實防疫政策，守護遊客健康。

(中央社)