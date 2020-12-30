寒流來襲 職安署籲勞工作業應防低溫危害

寒流來襲，今天越晚溫度越低，職安署提醒，雇主應特別注意保暖措施及留意健康狀況，嚴防低溫受害，避免勞工因低溫引發心臟及腦血管疾病等職業災害。

職安署表示，根據中央氣象局預報，今天起將有寒流等級冷氣團來襲，全台各地氣溫會驟降至攝氏10度以下，依職業安全衛生法相關規定，雇主應訂定並執行職業安全衛生管理計畫，採取必要的安全衛生措施防止職業災害。

職安署指出，當氣溫驟降時，雇主應特別注意低氣溫作業風險，尤其從事營造工程、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、外送及農、漁業等戶外作業，應讓勞工穿戴防寒衣物、鞋、帽、手套等，以避免寒風與低氣溫的傷害。

且也應適度調整工作內容或建立規律休息時間表，同時建立伙伴互護系統，讓作業勞工彼此互助、監視或由監督者隨時觀察，了解是否有身體異常狀況。

職安署也提到，對具有高血壓症、動脈硬化、糖尿病、心臟病等相關疾病的勞工，雇主也應採取必要的健康管理措施，適當進行工作調配，減少於室外作業時間，降低危害風險。

職安署強調，寒流期間雇主應做好勞工禦寒措施，發現作業人員身體狀況不適時，雇主或工作場所負責人應先停止作業，並做必要處置，等身體狀況穩定後再繼續作業，如未依職業安全衛生法令規定，採取低氣溫環境作業的各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦。