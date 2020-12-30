追雪了！3山中午有望降雪 交管看這裡

寒流報到，臉書「天氣風險公司」指出陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山氣溫已近冰點，預估中午前後有機會開始降雪，持續至今天晚間。公路總局因應今天北部1000公尺以上高山道路易降雪結冰，將實施北橫公路台7線47K往宜蘭方向，下午2時起禁止無雪鏈車子通行，夜間9時預警性封路。

公路總局表示，據氣象局資料評估，今起至元旦路面有4個路線結冰的機會高，為台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等。

公路總局表示，台7線47K下巴陵到60K西村，預計在今天下午2時到晚上9時，禁止無雪鏈車子通行，視現場氣候狀況，不排除提前啟動管制通行措施。以及在晚上9時到明(31日)早6時預警性封路，確保行車安全。

考量臨近元旦假期，民眾如果有上山需求，請務必遵行管制措施備妥雪鍊再行上山，並夜間將實施預警性封路，屆時將無法通行，敬請用路人配合，建議出遊民眾，選擇白天行駛山區道路。

公路總局指出，其他轄管省道如有路面結冰現象，白天將進行道路管制通行，僅通行加掛雪鏈車輛，夜間9時至隔日早上6時禁止通行。民眾查詢最新路況，可撥打：0800-231-035或0800-001-821。

（中時新聞網 莊楚雯）

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