foodpanda數據大公開 台人最愛早餐有這些

跨完年別睡懶覺錯過美好早晨，用豐盛美味的早餐迎接 2021 年吧！即時外送平台 foodpanda 特別彙整2020年早餐時段的全台訂單數據。統計出熱門餐點、口味排行榜，另外也發現南北消費者喜愛的店家大不同。還沒想好 2021 年第一餐吃什麼嗎？讓 foodpanda 為你推薦必吃美食！

不論是上學上班時間匆促沒空買早餐，或是假日想窩在家裡享受慵懶早晨， foodpanda 輕鬆下訂都能為你解決需求。 foodpanda 統計 2020 年早餐訂單數據發現，台灣人在早餐時段鍾情「罪惡系」餐點，薯條、熱狗、雞塊三款炸物榮登早餐熱賣餐點前三名，比起斤斤計較熱量與體重，能撫慰早起上班上學的厭世心情最重要！

foodpanda 亦從數據中觀察到，早餐店常見的蛋餅、漢堡及厚片吐司，不同口味均各有擁護者，來看看你最愛吃哪一「味」？蛋餅口味中，台灣人最愛的是爽口清甜、價格實惠的玉米蛋餅，其次則為培根蛋餅、鮪魚蛋餅兩款味道較豐富的選項；選擇漢堡的消費者通常追求的是餐點豐盛的滿足感，夾入大份量肉類的咔啦雞腿堡和豬肉蛋堡都是熱門漢堡口味；而厚片吐司類熱門口味則以巧克力、奶酥和花生三種甜味抹醬分佔前三名，顯示出台灣人早餐也喜歡「呷甜甜」的習慣。

說到「呷甜甜」，來杯甜滋滋的奶茶是多數台灣人共同的早餐回憶，而「早餐店奶茶」也榮登早餐飲料選擇第一名，其次依序為紅茶、拿鐵、鮮奶茶、豆漿。從入榜的飲品種類觀察，可見台灣人早晨特別喜歡香醇濃郁的口感，藉此開啟一整天的滿滿幸福感。此外， foodpanda 發現台北人最需要來杯咖啡醒醒腦，有別於其他地區前三名多是早餐店為主，星巴克在台北地區登上第三名，是唯一進榜的咖啡廳品牌，那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵都是熱賣品項。

foodpanda 除公開熱門餐點品項，亦針對各縣市熱門店家進行數據統計，發現北北基地區熱門店家第一名為「麥味登」，而囊括台中、彰化、南投、台南、高雄、花蓮等六地早餐店南霸天則是「弘爺漢堡」，顯示南北消費者早餐店的選擇喜好大不相同。

（中時 黃慧雯）