入冬首發霸王級寒流 氣象局召開抗寒會議

氣象局稍早發布入冬以來首發低溫特報，周三(30)隨著寒流迅速南下，全台氣溫明顯下降，屆時局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，氣象局也罕見召開抗寒會議，氣象局長鄭明典表示，上一次召開抗寒會議是2016年1月的霸王級寒流。

根據氣象局預報，隨著寒流在周三南下，各地氣溫驟降10度以上，此波寒流最低溫將出現在跨年夜至元旦期間，北台灣局部地區體感溫度甚至可達零度以下。

氣象局稍早發佈入冬以來第一發低溫特報，有16縣市有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，雖然不會有2016年1月的霸王級寒流那麼強，但提醒民眾仍要注意保暖。

氣象局目前正與各相關部會開會討論寒流因應措施，氣象局長鄭明典稍早也在臉書表示，「上一次這樣的會議就是2016年1月的寒流事件(霸王級寒流)。」

30日下午至31日白天低溫區域：

【黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

【橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

（中時 李柏澔）

30日寒流南下 政院：跨年夜低溫不可輕忽

行政院長蘇貞昌28日聽取各部會，對跨年低溫寒流整備措施的因應簡報。氣象局研判，從12月30日起寒流將南下影響台灣地區，各地區氣溫將持續下降，31日至1日清晨為低溫影響最劇期間，部分高山地區亦有降雪或積冰機率。行政院表示，由於適逢跨年元旦連假，各級政府防災應變運作機制不可輕忽，並應善用大眾傳播媒體等適當管道進行宣傳。

行政院災防辦請農委會依農業寒害預防措施標準作業規範，積極協助農、漁民做好相關準備，加強防寒或保溫措施。養禽業者應提高警覺，避免低溫引發禽流感疫情擴散。並請農委會針對可能發生的農損情形預為因應，備妥相關補助措施，視需要及時啟動。

對於獨居老人、街友等社會弱勢者，請衛福部協調地方政府務必主動關懷並提供協助措施；另請醫療院所針對可能增加的急診患者預做準備，嚴密監控流感疫情、適時因應。

由於天氣寒冷，請內政部加強宣導，呼籲民眾提高警覺，使用電器、瓦斯、熱水器應特別留意，嚴防取暖引發火災及緊閉門窗造成一氧化碳中毒。

本次寒流高山路面可能有結冰現象，由於適逢連假期間，請交通部要求所屬公路及觀光單位，加強宣導用路人注意行車安全，並加強風景區人潮應變管制措施。

行政院呼籲，寒流期間民眾應注意健康與保暖，尤其有心血管疾病的國人，做好禦寒準備措施。也提醒民眾參加跨年元旦大型活動，應落實中央流行疫情指揮中心公告「秋冬防疫專案」及12月22日公告「跨年等大型活動防疫原則」各項防疫規範。

（工商時報 彭媁琳）