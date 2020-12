曾神算911 星象大師：2021行星可能撞地球

受新冠病毒肆虐影響,2020年是全人類感傷的一年,不過法國知名星象大師驚悚預言,2021年地球恐怕會有更多災難降臨,包括殭屍將稱霸地球,人類會因此滅絕,另外還會有4場災難發生,人類恐怕得靠變種士兵拯救。

綜合英國《每日鏡報》(Daily Mirror)、《每日快報》(Daily Express)報導,16世紀法國著名星象大師、大預言家諾斯楚代馬斯(Nostradamus)預言,2021年地球將會面臨更多苦難,其中最驚悚的預言是殭屍將會稱霸地球,人類因此滅絕。他預言俄羅斯科學家將會製造出生化病毒,讓人類變成殭屍。

他說到時候將會從少數半死不活的年輕人揭開這場瘟疫序幕,死亡由怨而生,悲傷將降臨、傷害每一個人,父母因無盡的悲痛喪命,婦女持續哀悼,世界將終結。

除此之外,地球還會經歷多場巨大災難,包括人類史上從未經歷過的「聖經等級大飢荒」、巨大的太陽風暴(solar storm)襲擊地球,造成大規模損害,諾斯楚代馬斯預言,「海平面將上升,地球將降至海平面之下。」

災難蔓延全球,他預言人類將出現大規模遷徙,殘存的人類將為了僅剩的稀有自然資源互相殘殺,最終爆發戰爭。

2021年彗星將會撞上地球,引發一系列天然災害,他寫道:「天空中,人們會看到一團火尾巴拖著一長串火花。」無獨有偶,美國國家航空暨太空總署(NASA)目前正在監測一顆編號為「2009 KF1」的小行星,NSA預估,明年5月6日,這顆小行星有可能會撞上地球。

諾斯楚代馬斯也預言明年還會發生大地震,震央就在加州,日期落在11月25日。

諾斯楚代馬斯的另一個驚人預言是,軍隊將大幅進化,士兵的大腦將會植入晶片,這種先進的變種士兵將會引領現有軍隊,《每日鏡報》指出,屆時人類恐怕得靠這種超級士兵拯救。

諾斯楚代馬斯曾在西元1555年做出數千項預言,當中許多預測後來都應驗成真,他曾預言倫敦會發生大火、希特勒會崛起、已故美國前總統甘迺迪(Robert F. Kennedy)會遇刺身亡、美國會發生911恐怖攻擊等事件。

文章來源:Nostradamus 2021 predictions: Asteroid and ‘end to all world’ predicted in horror forecast

文章來源:Nostradamus terrifying predictions for 2021 – brain chips in soldiers and asteroid hits earth

(中時新聞網 吳映璠)

