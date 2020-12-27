寒潮周三爆發！全台冰封36小時 曝最凍時刻

凍番薯來了！氣象專家吳德榮表示，周三寒潮爆發，天氣急凍，北部空曠地區從周三晚起下探7度，北部都會區9度，接著周四清晨，北台灣降至此波寒流最低溫5度，嘉義以北平地在跨年夜至元旦晨降至最低溫5度，氣象局表示，從周三晚起36小時，北台灣都在10度以下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，周三(30日) 寒潮爆發，晚上北部空曠地區下探7度、都會區9、10度，周四(31日)清晨北台灣率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地5度、台北都會區約7、8度。其他地區則在跨年(31日)夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫下探5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都10度以下。元旦白天起至下周日(1/3)，冷空氣減弱氣溫回升，但因夜間有輻射冷卻，早晚氣溫仍偏低。

吳德榮說，這波寒流乾冷，只有周三冷鋒通過時北部、東北部、花東有雨，周三晚北台灣雨停轉乾冷，周四起至下周日(12/31至1/3)西半部晴朗，東半部多雲零星雨。因此，跨年西半部看得到「最後夕陽」。元旦清晨東半部迎曙光、日出活動，因為有低層雲，伴隨局部零星小雨，需要一些運氣才看到。

至於是否會下雪，吳德榮說，大屯山、七星山等高度的山脈，在周三傍晚至晚上有達到少量飄雪的臨界條件。太平山則在周三晚至周四有降雪機率。由於此寒流在高度800至2000公尺的大氣，只有零下2至零下4度，即使水氣未配合，低海拔迎風面的山脈也有結冰、霧淞可看，但更高山脈缺乏水氣，降雪機率低。

氣象局資料顯示，今天到周一(28日)東北季風增強，北部東部有雨轉涼，周三（30日）寒流南下，從周三晚到周四晚上連續36小時北部都是10度以下，最低溫降至7度。周四（31日）至周五（1/1）清晨是這波寒流最冷時刻，必須做好禦寒工作。

（中時新聞網 莊楚雯）

挑戰21世紀以來最冷跨年夜

中央氣象局今天說，寒流30日報到，30日、31日清晨台南市以北將下探攝氏8度，沿海空曠地區不排除再低2度左右，其中台北測站預估31日7.4度，有機會成為21世紀以來最冷跨年夜。

氣象局說，記錄上近20年內，最冷跨年夜出現在2004年，當時台北測站低溫7.6度，第2名2010年9.5度，第3名2008年10.5度。

氣象局表示，高雄市、屏東縣與台東縣31日也有機會下探10度到12度間，預計2021年1月2日白天起到4日寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，各地大多是多雲到晴天氣型態，僅東半部地區有局部短暫雨。

中央氣象局26日表示，寒流30日報到，台北測站預估31日7.4度，有機會成為21世紀以來最冷跨年夜。圖／取自facebook.com/CWB.TW

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