冷空氣發威 入冬最強寒流來襲

今（26）日各地天氣晴朗，根據氣象局資料指出，下周二東北季風稍減弱，各地大多為晴朗天氣，但到了周三，鋒面通過加上寒流南下，各地愈晚愈冷，氣溫驟降10度以上。對此，氣象專家彭啟明更指出，下周強冷空氣發威，2020年跨年的氣溫將是15年以來最冷的一次，要等到2021年1月2日才會逐漸回暖。

氣象局指出，明日將有鋒面通過加上東北季風增強，除了北部及東半部地區易有短暫降雨，其他地區雲量偏多、有零星雨；氣溫方面，低溫約17至19度，白天北台灣高溫20至22度，其他地區高溫約24至27度。

粉絲專頁「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周一北部低溫略為下滑至15度，不過水氣不多，降雨侷限在東北角及宜蘭一帶；下周二短暫回暖後，周三將會有寒流報到，全台各地氣溫將以滑梯式的方式快速下滑，同時中部以北都會有比較明顯的雨勢，到了下周四跨年當天，各地會迎來這波寒流的最低溫，要持續到2021年1月2日才會開始回暖。

粉絲專頁更指出，這波寒流來得又急又快，目前預測跨年當天，北部、中部最低溫來到7至8度；南部、花東也只有9至10度，空曠地區都會再低個1～2度。這波冷空氣全台灣降溫都會非常有感，不過在跨年、元旦會從濕冷轉為乾冷的天氣，天氣變化劇烈，要多加注意保暖。（中時）

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