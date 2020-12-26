北市停車費29萬件溢繳逾2千萬元

北市路邊停車格全面施行使用者付費的原則，只要民眾將車輛停放在路邊停車格，都會有開單員前往開立停車繳費單，但北市停管處經清查後，卻發現有近30萬筆停車費，累計2,100萬元，都為重複繳納，還有一名誇張的車主，溢繳金額甚至高達4萬3千元。

對此，停管處表示，從這個月起，將主動透過郵件或簡訊通知車主，未接獲通知也可在停管處網站查詢，到59處自營停車場辦理退費，此外，民眾在超商臨櫃以現金繳費，會因為有兩三天的入帳時間差，而在帳面上無法顯示，因此造成重複繳費的情形。

停管處指出，據統計資料顯示，從2015年2020年6月，共計四年半的時間，共收到民眾在超商重複繳納停車費87萬筆、總金額更高達4千餘萬元，截至2020年10月已退回1,900萬元，目前仍有29萬件、2,100萬元未退還。

停管處強調，綜觀整體溢繳金額中，以21元至50元為大宗，共有5.8萬件、51元到100元有4萬件、101元到200元有2.6萬件、201元到300元有1.3萬件、301至400元有3,700件、401至500有2千件、501元以上占較少，對此，自12月初起，已陸續用郵件通知溢繳金額逾500元、200元至300元的車主。

停管處呼籲車主盡快填妥資料及金融機構帳號寄回，由該處匯款入帳，匯費則由停管處吸收，或車主攜帶證明文件，直接到停管處直營之59處停車場及停管處櫃枱申請退費，明年3月前將會寄出所有欠費通知，並且退款沒有限制期限。（中時）

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