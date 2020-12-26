國高中改9點半到校 連署成案引爆學生大戰

台灣義務教育，不論是國小、國中或高中，基本上都是早上7點半到校，早自習、升旗典禮後，大約在8點10分就開始上課，但如今有網友提案，將國、高中上課時間改為9點半，目前已經近8000人連署，通過附議階段，等候相關單位回應，也引發網友大戰。

有網友在本月12日於「公共政策網路參與平台」提議，將國高中上課時間改為早上9點半到下午5點，大幅延後到校時間，提案者認為目前學校上課時間過長，注意力無法集中，太早到校也容易讓學生精神不佳打瞌睡，導致學習效率低落。

該提案14日審核通過後便開始公開連署，短短10天就有7800多人附議，進入最後的機關回應程序，預定將於明年2月23日前回應。

消息傳開後，引發網友兩派論戰，支持的網友表示：「本來就該如此，這麼早去學校有什麼意義」、「支持啊，上課時間這麼長，注意力都渙散了，根本無法集中」、「有些學校強迫上第八節跟課後自習，加一加都6點了，離譜」、「這提議很好，不然每天早上6點多就要起床，到學校還不是一樣打瞌睡」、「早上起床根本無法專心」、「贊同，壓力真的大，學校上那麼久，放學還要去補習班，整天都在念書」、「補習+回家作業，做完都快凌晨12點了，然後早上6點就要起床，快累死」、「我高中生，只能搭公車，一趟就1小時，不到6點就要起床出門，根本惡夢」。

但也有反對者批評：「是不會早點睡，早睡早起都做不到？」、「連大學都有早八了，國高中生抱怨什麼」、「有夠草莓，連7點半到校都有意見」、「相信我，9點半上課一樣一堆人打瞌睡，因為更多人只會更晚睡」、「習慣不改幾點到校都沒用啦」、「該檢討的是自己的作息，不是到校時間」、「那以後出社會7點要到班你們不就崩潰了」。

文章來源：有人提議國高中上課時間改為0930-1700

（ 中時新聞網 林毅）