竹市府聽到了 明年台灣燈會取消汽車管制區

針對2021台灣燈會管制區太大，不少居民擔心回不了家，反對聲浪四起，對此，新竹市政府聽到民眾的聲音也順應民意，24日提出燈會「生活指引修正版」，包括縮小燈區、縮短展演時間、一證通行等，最重要的是取消汽車管制區，居民汽車憑證都可自由出入。

市府今天上午由副市長沈慧虹率各局處長舉行記者會，提出2021燈會「生活指引修正版」，說明燈會幾項針對居民與市區上班族、商家等重大管制變革，居民最關心的管制區太大、汽機車要管制，擔心回不了家、如何接小孩、外送人員、商家補貨等問題一次解決，各級學校的放學時間也恢復正常不受影響。

市長林智堅今天上午更是第1時間在臉書公布此修正訊息，他表示，經過1周密集會議的討論以及鄰里長說明會的意見搜集，我們綜合市民建議、交通專業、策展團隊以及市府團隊的立場，在今天提出2021台灣燈會「居民生活指引修正版」，為了就是讓我們市民的生活能夠如日常般的運作，在燈會帶來觀光人潮的同時，大家也能維持平日的作息。

幾項原則的調整包括：

1、「縮小燈區」，包括光雕展演和交通疏導都縮減範圍。區域內居民或上班族，只要憑「汽車通行證」就能開車出入，機車、計程車也不受管制。

假日則視人潮情況，加強車輛疏導；同時，也透過外圍車流的導引讓外縣市觀光民眾的車流導引至最外圍的新設臨時停車區，再透過接駁方式進入燈區。

而「燈會疏導區」的範圍也同步縮小，屆時也會透過警力辨別汽車通行證的方式確保在這區域範圍生活的市民朋友可以維持正常，避免外縣市觀光車影響。

2、「縮短展演時間」，節目調整為平日下午6點到晚上9點，假日為下午6點半至晚上9點半。節目縮減後，國中小學維持正常下課時間，不受燈會影響。

3、「一證通行」，市府將發送「汽車通行證」給燈會疏導區內的居民、上班族、租屋族和補習班、托嬰中心或保母，市府都會主動發送汽車通行證，如果有其他接送、工作、醫護等需求，也可透過線上申請或至3區區公所的櫃檯請領，市府會努力滿足民眾的需求，讓有需要的人都拿得到證。

4、「提供多項貼心服務」，讓市民朋友維持日常生活，比如119緊急救護、復康巴士、醫療院所等服務都會正常運作，並提供貼心服務車及環狀接駁車。

最後，活動也會「落實防疫」，一定會遵守中央流行疫情指揮中心的防疫指引辦理燈會活動，確實防疫工作，守護市民健康。

林智堅最後也跟所有關心台灣燈會的市民朋友們致上歉意，也感謝大家過去這1周給予市府團隊相當多的建議以及重新規畫的時間與空間，讓市府重新公布「2021台灣燈會居民生活指引修正版」，也希望大家能夠幫忙廣為周知更新版的資訊，一起為台灣燈會而努力。

此外，副市長沈慧虹強調，今天的居民生活指引修正版，是先針對「燈會主人」也就是在地民眾與上班族提出的修正，要先照顧好在地居民的生活需求，接下來將再針對外來的遊客作細部交通規畫與疏導辦法。

（中時 陳育賢）

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