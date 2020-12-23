病毒變種！口罩、疫苗還有效？專家這麼說

英國首相鮑里斯·強森19日宣布，一種變異新冠病毒正在倫敦和英格蘭東南部地區蔓延，傳播速度比原先發現的病毒快70％。民眾迫切想知道病毒變異後，現在的防護措施口罩、疫苗還有效嗎？大陸工程院院士鐘南山表示，目前只知道變種病毒「傳播力變強」，致死率等方面是否改變還沒有具體內容，對於疫苗等現有防疫方式的有效性是否受影響，還要看進一步發展。

世衛組織21日表示，英國研究人員發現了被命名為「B117」的病毒變體，並對英格蘭東南部地區的病例展開了回溯性分析，發現今年9月的一些病例就已存在此種變體。而傳播速度加快的同時，變異後的病毒致病性是否也隨之加強了？這是目前公眾最為擔心的問題，世衛組織總幹事譚德塞強調，病毒會隨著時間變異，這是自然發生且在預料中的，英國報告此次變異後的病毒更易傳播，但目前沒有證據顯示其更可能導致重癥或死亡，世衛組織正與科學家合作了解變異如何影響病毒行為。

大陸中山大學附屬三院感染科副主任林炳亮說，目前防疫仍照原有的防控方式，戴口罩、勤洗手都照舊，即便傳播力變強，但是只要大家防護到位，也不會傳播給其他人。

大陸工程院院士鐘南山談及該問題時表示，在英國出現的變異病毒據說增加70％傳染率，在致死率等方面是否改變還沒有具體內容，對於疫苗的有效性是否影響沒有進一步的證據，但是要看進一步發展。

另外，據世衛組織方面稱，英國方面認為病毒變異不會影響疫苗效果，抗體反應的研究結果將在未來幾天或幾週內公佈。

（中時 林至柔 ）