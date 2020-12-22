30日入冬最強冷空氣南下 恐迎強烈冷氣團

氣象專家吳德榮今天表示，各國模式皆模擬預估30日「入冬最強」的冷空氣開始南下，氣溫驟降，31日轉冷，可能有強烈大陸冷氣團等級，但屬末期模擬，需持續觀察。

中央氣象局今天表示，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨中層雲系南移，迎風面北海岸、北部山區及東北部仍有低層雲帶來降雨，其他各地雨已停歇；冷空氣略減弱，北台灣最低氣溫略回升。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天白天為空檔，今晚至明天南海的中層水氣再移入，各地有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，今天北台灣溼涼微冷，其他地區白天氣溫回升、早晚涼。

他提到，24日東北季風南下，氣溫略降，冷空氣比上波弱，清晨新竹以北有雨，白天起範圍縮小，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨；25日西半部晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率；26日至27日白天、各地晴時多雲，溫暖舒適早晚涼的天氣。

吳德榮說，27日晚間至28日上午，一小波偏乾的東北季風南下，迎風面雲量略增，氣溫微降，北海岸及東半部偶零星降雨，西半部仍為晴時多雲的天氣；28日下午起至29日各地恢復晴朗穩定、氣溫回升。

吳德榮表示，最新各國模式皆模擬30日鋒面通過，「入冬最強」的冷空氣開始南下，氣溫驟降，天氣轉冷；31日氣溫續降。目前各國模擬的強度，大多已有「強烈大陸冷氣團」的等級，但屬末期模擬，應持續觀察。