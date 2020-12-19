北台灣一路濕冷 專家曝放晴時刻

明（20）日天氣仍受東北季風影響，迎風面的北部、東半部需注意降雨。氣溫方面和今日類似，北台灣高溫僅16至19度，低溫僅15度左右，其他地區為16至18度。氣象專家彭啟明指出，明晚起冷空氣強度最強，配合上陰雨天氣，外出體感偏冷，下周三冷空氣減弱，天氣有望轉晴，不過到跨年前又有一波冷高壓南下，需注意天氣變化。

氣象局資料指出，明東北季風持續影響，讓迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，需注意局部大雨或豪雨發生。另外，中南部地區雲量增多，明入夜後南部地區及中部山區有下雨機會。

臉書專頁「天氣風險weatherrisk」指出，明晚間起冷空氣強度來到最強，北部空曠地區持續有強風出現，配合上陰雨天氣，外出體感偏冷，要注意保暖。而降雨熱區從北部迎風面逐漸轉移到宜蘭蘭陽平原南側；中南部則無明顯降雨，但雲量全日偏多，為多雲天氣。不過中南部需注意空氣品質，因位於背風側，擴散條件較差，敏感族群需多留意。

下周一 （21日） 東北季風影響加上南方雲系北移，氣象局表示，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有降雨情形之外，南部地區及中部山區也有下雨機會；下周二、三東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。（中時新聞網 羅心妤）

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