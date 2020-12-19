學界證實超級食物是它！顧胃又可護心

為理解酪梨對人體腸道帶來哪些影響，伊利諾大學集結25歲至45歲的163人組成研究團隊，接受特殊飲食12週，其中一半的參與者1天至少吃1次酪梨。結果發現，食用酪梨者腸道健康明顯獲得改善，體內不健康酸性與腸道內好壞脂肪皆得到平衡，甚至可保護心臟。

眾所周知，酪梨以超級食物的美譽享譽於世。它熱量雖然高，卻有豐富纖維與維生素C、維生素E、鉀等營養素，更是千禧世代的最愛。對肥胖者而言，其腸道內的菌種往往失衡。這不但影響人體免疫平衡、導致便祕，也讓人難以控制體重。

為了解酪梨中的脂肪與纖維，對腸道內微生物的影響，伊利諾大學召集163名年齡介於25歲至45歲的超重或肥胖者。所有參與實驗的人必須吃12週的特定飲食；實驗組1天之中至少要有1餐包含酪梨食物，對照組則不吃水果。研究人員透過抽血、收集尿液與糞便樣本，進而掌握其腸道健康狀況。

研究人員發現，實驗組(1天1餐攝取酪梨)腸道內的微生物數量增加，而這些微生物協助纖維的分解，並產生有助於腸道健康的代謝產物，如短鍊脂肪酸。相較之下，膽酸減少。

此外，研究人員也發現，雖然酪梨脂肪含量較高，但是實驗組消耗的熱量也較對照組高，而糞便中的脂肪含量卻比較多。研究人員霍爾舍解釋，排泄更多脂肪代表著他們自食物吸收的熱量較少。這可能是因為膽酸的減少，膽酸是消化系統分泌的分子，可使人體吸收脂肪。實驗組的糞便中，膽酸含量較低，脂肪量卻較高，似可解釋前述現象。

研究人員也指出，不同類型的脂肪，對腸道內的微生物影響也不同；酪梨的脂肪是單不飽和脂肪酸，不但對腸道有益，對心臟健康也有幫助。甚至，人體每天需攝取28克到34克的纖維質，一顆中等的酪梨就提供12克纖維，讓人更容易達到攝取標準。

霍爾舍強調，膳食纖維對微生物很重要。當我們吃進膳食纖維時，腸道微生物可分解纖維，進而養活腸道菌。好菌增加能維護腸道健康，對人體與微生物來說都是雙贏。

（中時新聞網 江昱蓁）