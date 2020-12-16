今明入夜下探12度 週末又連冷四天

東北季風影響，今（16）日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。氣象局今早針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。今天北台灣依舊溼涼，清晨低溫15度，白天高溫約16至19度，今日台灣本島最低溫出現在新北市富貴角的13.3度。

今日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。

溫度方面，清晨北台灣低溫僅15度，其他地區低溫約16～18度；白天北台灣高溫僅16～19度，花東約21至24度，中南部地區高溫上看25度。東北季風影響，今天北部、東部濕涼，今晚到明晨北台灣再探低溫12度，氣象局表示，這波東北季風持續到明天清晨，明天、周五白天溫度回升，周六又一波冷空氣報到，六、日兩天水氣較多，北部、東半部、恆春半島降雨機率提高，各地雲量增多，預估這波冷空氣將一路冷到下周二。

氣象局表示，明(12/17)清晨東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚涼，夜晚清晨氣溫偏低，北臺灣低溫僅15度左右，沿海、空曠地區及近山區平地氣溫會更低一些，其他地區低溫約16至19度；白天溫度稍微回升。

氣象局表示，周四(12/18)東北季風稍減弱，各地氣溫會進一步回升，但周六(12/19）另一東北季風再度增強，下周日至下周二（12/20至12/22）北部及東北部再轉冷，其他地區早晚亦冷；其中東北風開始增強的周末，水氣較多，基隆北海岸、大臺北山區、東北部降雨比周五有感，北部、東半部、恆春半島降雨機率提高，各地雲量也增多。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天北台灣持續濕冷，其他地區早晚冷，今晚到明晨北台再探低溫，約在12、13度左右，注意保暖。周四、五(12/17、12/18)白天回溫，周五晚再一波「東北季風」南下變天，周六至下周二(12/19至12/22)氣溫下降、北台持續濕冷，北部、東半部有雨，其中模式模擬有南方中層水氣北上，為南部、中部山區帶來局部零星降雨，但不確定性大，需持續觀察。(中時新聞網 莊楚雯)