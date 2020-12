老年痴呆救星？美學界證實這3種美食療效

為了解飲食對人類大腦認知能力與相關疾病的影響,美國研究團隊追蹤近1,800名英國人的飲食內容長達10年,每經過一段時間就比較所攝取的飲食對認知能力的影響。結果發現,乳酪、紅酒與羊肉有助於防止老年痴呆症與年齡成長造成的認知能力下降,而過多的鹽恐造成大腦損害。

愛荷華州立大學威利特(Auriel Willette)教授組成的研究團隊,透過英國生物資料庫(UK Biobank)蒐集1,787名年齡在46至77歲英國人的飲食習慣,並分析其認知能力。英國生物資料庫為大型的生物醫學數據庫,其中含蓋50萬筆自願參與者的遺傳與健康資訊。

每位受測者都被要求詳細交代攝入的飲食種類與攝取量,包括水果、蔬菜、魚、肉、奶酪、麵包、穀物、茶、咖啡與各種含酒精飲料。

同時,受測者還須進行「流動智力測驗」(Fluid Intelligence Tests),總計2006年至2016年共進行3次。該測驗能掌握受測者在混亂狀態中發現意義(新知識),以及解決新問題的能力。換言之,能理解受測者快速反應思考能力。

研究人員發現,在各種食物中,乳酪最能幫助抵抗年齡成長造成的認知能力下降,即使已進入生命階段最後幾年的受測者也是如此。此外,每天1杯紅酒與每週1次羊肉(而非其他紅肉),也可改善長期認知能力。

在各種乳酪製品中,低脂乳酪(如莫扎瑞拉)與乳製品(如優酪乳),對人的認知健康最具幫助;而奶油、巧達乾酪與加工乳酪則是有害的。

相較之下,引發認知與痴呆的罪魁禍首竟是高鹽飲食。研究人員因此警告有老年痴呆風險的人,因注意攝取量,以防止年齡漸長而產生認知問題。特別是已換有該症狀與認知能力正下降的人,會加速其病症。

不過,他也強調一切仍由基因決定,部分人因基因似乎不受阿茲海默症的干擾,另一些人則面臨較大風險。但其深信,正確選擇食物有助於預防痴呆症與認知能力下降。因此,想要降低老年痴呆最好的方法,就是健康的飲食方式來增加大腦中的蛋白質水平,進而保護大腦。

