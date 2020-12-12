低溫續降！冷氣團來了？ 氣象局曝這天最冷

12/13晚即將變天！明白天東北季風減弱，氣溫稍回升，但氣象局指出，到了晚上將出現變化，有東北季風或大陸冷氣團南下，可以感受到氣溫下降，水氣也逐漸增加。而受到東北季風或大陸冷氣團影響，下周二、三晨間氣溫最低，中部以北及東北部地區低溫約14至16度。

氣象局指出，不只溫度下降，13日水氣還會增加，讓迎風面的北部、東半部地區以及恆春半島降雨機率增高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨持續，要注意有局部大雨發生的機率。氣溫方面，明日清晨仍受東北季風影響，各地偏涼，低溫約17至20度；但到了白日，東北季風減弱，氣溫稍有回升，北台灣及花蓮高溫約21至24度，中南部及台東約26至30度。

而下周一至周四，天氣將有明顯轉變，受到東北季風或大陸冷氣團影響，在氣溫方面，從下周一開始，愈晚愈冷，到了周二及周三晨間氣溫最低，中部以北及東北部地區低溫約14至16度，南部及花東約18志19度。

至於下周降雨狀況，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島易有降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部則維持多雲到晴的天氣。

（中時新聞網 羅心妤）

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