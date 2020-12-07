收錄取通知 他回信公司兩要求「工作秒飛」

對不少求職者來說，最煎熬的時間就是在等待公司通知有無錄取的過程，不過就算收到錄取通知，也別高興太早。一名男子近日面試後收到錄取通知，僅回信詢問公司兩個要求，隨即被拒於門外，讓他相當傻眼。

這名苦主在Dcard抱怨，近日到台中某牙材分公司面試後，整體還算滿意，公司告知他一周內會告知結果。就在期限最後一天，男子收到錄取通知，不過上班時間卻直接訂在下周，中間只差3天。

男子因待辦理的手續太多，便回信人資告知希望能延後一兩天再報到，並詢問對方能否寄正式聘用書給他。沒想到當天就收到回信「關於您所提公司無法配合，原錄取部分已取消，祝您找到適合的工作。」

男子氣得直呼，「只因為問能否順延報到日一兩天而已就可以足以放棄掉原本你要的人選？連討論的空間都沒有…」他補充，「連一個聘用書都沒有，我怎麼知道我的薪水有沒有當初面試時所講的那樣？」認為自己的要求對公司來說應該不難，卻因此從錄取換成不錄用。

男子說，整件事情在2小時內發生，認為公司態度過於隨便，更慶幸沒進入該公司任職，「不知道去了之後會變成什麼樣子」。

文章一出，網友直呼誇張，「還說經公司開會決定錄取，怎麼馬上取消錄取就不用開」、「誇張連正式通知信也不發」、「誇張了，等一兩個禮拜或是一個月都很平常」。也有網友認為，公司就是想找聽話的員工，「因為這專長很多人會，找個乖乖聽話的」、「你不能配合他找其他人有不對嗎？這種事好聚好散啦」。

不少人分享自己過去經驗表示，「我也遇過這種，跟你談好上班，結果忽然說疫情不招」、「問他能不能延幾天報到說好，結果不到幾分鐘發mail來說取消就取消，過幾個小時又打來說可以報到」。

文章來源：第一次遇到這麼瞎的錄取

（中時新聞網 許立穎）