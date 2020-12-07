2020最後破財潮！4星座當心陷投資危機

2020被許多人認作是悲慘的一年，許多事不盡人意，所幸時間匆匆剩不到一個月就即將成為歷史。但先別開心太早，根據《三立新聞》報導，清水孟國際塔羅小孟老師指出，有4星座近期財運不佳，建議在投資理財方面要格外注意，小心破財。

Top4【雙子座】

雙子座的人，近期若有合夥打算或新合夥人，務必要精打細算，弄清楚雙方的資產如何分配，否則容易與人發生財務上的糾紛。另外，雙子座在投資上也需多加謹慎。

Top3【魔羯座】

魔羯座的人對於金錢的認知常有獨道見解，可能認為投資會很簡單，但衝動投資後的結果卻跟當初想的不一樣，進而造成損失。小孟老師建議，雙子座對金錢概念應該要更實際一點，最好能養成記帳習慣、弄清楚金錢的流向，較不會導致亂花錢而大傷荷包的狀況出現。

Top2【雙魚座】

雙魚座的人在面對即將到來的新的一年，一定要多多留意市場上的變化，不要一股腦地投錢進去，而忽略了從實際面上檢視。雖然不會損失大錢，但仍算一種損失，在投資這塊上還是要多多謹慎。

Top1【牡羊座】

牡羊座需在近期容易會有「事情多但錢不平衡」的現象，會因為想要多賺點錢，想嘗試一些投資。但要切記，面對不了解的標的物，千萬不要衝動行動，以免投資不成，反造成更大的損失。

（中時新聞網 許立穎）