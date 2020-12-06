蔡美子彩券行 也是浪浪溫暖的家

「善良是一顆稀有的珍珠，能讓世界變得美好」，在桃園市桃園區「蔡美子彩券行」不僅銷售彩券，更讓許多流浪狗有個溫暖的家。蔡美子表示，她本身就喜歡狗，她最多曾經養過20多隻流浪狗，在投注站目前有七隻狗，而投注站就是流浪動物最安心的家。



蔡美子說，「養狗對投注站的生意影響很大」，來投注站買彩券的客人，對於投注站養了很多狗的反應是很兩極─有的客戶非常愛狗，即使沒有買彩券，也會三不五時來彩券行來看這些狗；但有的客人卻是很怕狗或不喜歡狗，甚至會說出一些較不好的話語。蔡美子明明知道會有這麼的結果，但她還是承受並克服這些不利因素。



蔡美子雖愛狗，原本並沒有收養這些流浪狗，她只是每日早晚去餵投注站對街或附近的流浪狗，蔡美子表示，當時沒有「零安樂」，只要被通報後，這些流浪狗就會被抓去安樂死，她無法眼睜睜看它們就這樣走了，於是就收養他們，蔡美子也視這些狗為自己家人。



剛開始她在投注站養這些流浪狗，有些客人不認同在投注站養流浪狗，蔡美子為了護狗甚至跟客人說，如果真的無法接受這些狗，她歡迎客人到沒有狗的投注站買彩券，說不定更可以帶到客人更好的財運。



蔡美子說，也有很多客人會因為這些狗而特別來投注站投注，其中有四位客戶就是從怕狗到喜歡狗，她養的狗兒子、狗女兒中，「奇奇」的人氣最旺，因為「奇奇」常常幫客人賺到錢而拿到客人的「分紅」，客人指定要給「奇奇」分紅，目前「奇奇」已八歲了，每年都會幫所有店中的狗賺到一年的零食費用。



有的客人搬家後，還特地回來找看蔡美子投注站的狗狗們；有的客人甚至每天都會來，就算不買彩券，也會進來看小狗狗。



蔡美子投注站的客人指出，這是流浪狗能到投注站來，都是這些狗狗的福氣，因為這些狗狗們在美子投注站中得到很好的照顧，因為蔡美子一家人包括先生、女兒對流浪狗的愛心超乎一般人的想像，讓這些流浪狗不再流浪而得到一個溫暖的家。