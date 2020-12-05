台鐵往宜花東路線斷 林佳龍：搶修中

台鐵瑞芳到猴硐間鐵路4日發生大片邊坡坍方，交通部長林佳龍5日表示，台鐵已成立應變中心，一方面搶修，希望能儘快通車，同時公路客運增加905班，疏運2萬4,000多人，5日初步估計增400班、疏運1萬5,000千人，瑞芳至猴硐段採短程接駁，讓旅客仍可以搭乘鐵路。

此外，國5也啟動匝道儀控，比照連假的疏運計畫協助疏運。這次應變計畫調動包括台鐵、公路總局、高工局等單位的人力、物力，加速搶修。林佳龍5日出席「國道1號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程」動土祈福典禮時，作上述表示。

至於宜蘭方面長程，林佳龍希望民眾可以搭乘國道與公路客運到蘇澳後再轉接鐵路，國5也啟動匝道儀控、大客車專用道，比照連假的疏運計畫，務必要讓所有旅客能在最快時間內搭乘相關交通工具。

由於瑞芳到猴硐間發生邊坡坍方，讓外界關注台鐵沿線邊坡安全問題。林佳龍提到，交通部先前投入10億元進行台鐵行車安全改善六年計畫，針對邊坡的調查、改善與監控，根據過去三年資料有17處需求加強改善路段，有25處需要加強監測、示警路段，而瑞芳猴硐段當初檢測為尚可，無立即危險路段。

林佳龍說，交通部會再增列1億元預算，擴大六年行車改善計畫，由台鐵局進行朝明隧道方向做規劃，邊坡穩定性涉及地質，滲水後比較容易軟化，變成泥流。

林佳龍指出，宜蘭路線有些經過路段多山、河流，土質狀況、軌道現行不很理想，要打造環島高快速鐵路，西部高鐵、東部快鐵，一併會就鐵道路線檢討與改善，包括經過邊坡路段也會儘量避開或搭配改善工程，並打造邊坡示警系統，建立智慧化道路安全監控與應變機制。

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