7大關鍵趨勢 「疫」舉翻轉閱讀生態

每年12月是出版業年度關鍵趨勢閱讀報告月，今年受疫情影響，帶動宅閱讀大增，人們藉由閱讀滿足對理財投資、身心療癒、親子共學、體能訓練等需求，幾乎形成全齡運動，也創造出許多新日常商機，更是「疫」舉翻轉閱讀生態！

今年橫掃各大通路暢銷榜冠軍的《原子習慣》，已經連續兩年奪冠，書中強調日常習慣的微小變化，能夠創造巨大的改變，對應疫情時代的不安感，成了人們亟欲改變自身現狀的實作指南。

這種自我改變的強烈慾望，也可以從七大閱讀關鍵趨勢看出：

趨勢1.現代人斜槓還不夠，更希望提早財務自由贖身。

博客來十大暢銷紙書中有三本投資理財書進榜，電子書更有五本，包括《我畢業五年，用ETF賺到400萬》、《跟著柴鼠學 FQ，做自己的提款機》等，盛況史上首見，培養財務智商（FQ）進場投資理財，儼然成為全齡運動；另加強培養個人技能的出版也熱銷，訴求「成功法」的書籍成長逾4成。

商業理財書也是樂天Kobo百大暢銷榜最吸睛的類別，有多達53本書籍入選，排名第二的《窮查理的普通常識》、第三的《投資最重要的事》、第十的《投資金律》都是理財書，顯示房市、股市飆升，帶動投資風氣，人們積極創造第二份收入。

趨勢2.看書長知識、練武功，對決病毒。

認識傳染病、增強自體免疫力等書籍搶手，樂天KOBO十大暢銷榜，有一本《為什麼要睡覺》提出實用睡眠建議及守則，是微軟創辦人比爾蓋茲推薦書單；另有一本普立茲獎得主賈德．戴蒙的《槍炮、病菌與鋼鐵》，用宏觀角度看待疾病在全球的傳染，對應新冠疫情肆虐全球。

另外，工作型態改變、心理壓力增高，人們關注自身健康的焦點跟著轉移，瘦身、飲食減重OUT，體能訓練、按摩指壓、肌筋膜放鬆最IN，相關書籍在博客來銷售年增逾1成。

趨勢3.心境可愛無畏挑戰的人生

據誠品書店職人觀察，許多具「定靜安慮得」特質，療癒、鼓勵人心無畏充滿挑戰的作品上榜，讀者多為25～35歲年輕世代，反映「安定內心」成為讀者追求目標。

像是《這世界很煩，但你要很可愛》鼓勵大家保持心境可愛無畏充滿挑戰的人生；《所有溫柔都是你的隱喻》提醒讀者發現自己的好；《每天演好一個情緒穩定的大人》寫給被社會逼迫長大的每個人，在任何困境中都要保持微笑、堅強面對；《我還是會繼續釀梅子酒》則將生活體悟到的悲傷、疲憊與迷惘，沉澱為內心的力量。

趨勢4.居家防疫翻書看戲追劇

疫情讓2020年一躍為全民追劇年！台灣影視IP趁勢崛起走出新的路，夯劇帶動書籍熱銷，如《想見你》三個出版品累銷突破1.5萬本；OTT吸睛也帶動影視改編著作熱銷，Netflix熱播的影集原著《正常人》、《獵魔士》系列都躋身樂天KOBO百大暢銷榜。

被譽為動漫神作《鬼滅之刃》更是橫掃書市、戲院、OTT的大贏家，突破溫層獲得全齡讀者青睞，電影在台上映票房已破5億元，帶動漫畫類成長超過2成，居年度各類型圖書之冠。博客來解讀，此作在40代族群獲得超高支持，除了代表有更多家長願意買給小孩，在OTT熱門也反映大量中年讀者回歸冒險漫畫閱讀。

趨勢5：社群藍海Podcast「聽」經濟發燒

今年聲勢暴漲的社群藍海Podcast，處於發展高峰期，節目主題、名人類型百花爭放，同時產出許多與書產生連結的節目，像股癌推薦一系列書單《金錢心理學》、《為什麼要睡覺》、《人類大歷史》等，半個月在博客來累銷逾5,000冊，而百靈果News在社群上推薦的《世界大局．地圖全解讀》也擠入社科年度暢銷TOP20。

Apple Podcast台灣2020年前十名熱門節目以時事、生活雜談類為大宗，熱門新節目則有社會與文化類（台灣通勤第一品牌、姐妹悄悄話）、投資類（Gooaye股癌、M觀點）、個人日誌類（好味小姐開束縛我還你原形、壹加壹電台），也可見媒體品牌加入戰局搶耳朵經濟。

趨勢6.女性議題受矚目

透過人生經歷，肯定自己身為「女人」的創作成為一個新勢力。《終於，還是愛了》作者陳文茜回顧一生的故事與經歷，寫下在創作生涯中最刻骨銘心的故事、疾病、揮別，引發女性讀者共鳴。

香港作家不朽的《所有溫柔都是你的隱喻》是一本照片散文集，鼓勵女性在人間不值得的時候，就讓自己值得；當世界不夠溫柔的時候，就自己成為溫柔，透過圖文療癒人心。

趨勢7.居家育兒需求大增

帶動專注力商品大熱，像是《屁屁偵探讀本》系列，有貼紙書、翻翻書等可訓練專注力的商品受歡迎，還有與大腦科學結合的商品受關注，如《日本腦科權威久保田競專為幼兒設計有效鍛鍊大腦貼紙遊戲》。

博客來觀察，今年兒童閱讀學習有4大新趨勢，包含性別教育與網路安全，108年課綱所注重的核心素養、轉化為解決問題的工具科學學習，還有雙北將英語學習納入課綱而興起的兒童英語，帶動童書類全面成長，躍居圖書第一大類。

疫情帶動宅閱讀風氣，滿足對理財投資、身心療癒、親子共學、體能訓練等需求，幾乎形成全齡運動。圖／博客來