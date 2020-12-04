東北風偏強水氣多 四縣市嚴防豪大雨

受到東北季風影響，台灣部份地區明（5）日仍維持濕冷天氣形態。氣象局表示，今晚至明日台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新北市山區有局部大雨發生的機率。天氣風險公司表示，周六南方水氣北上的量將會減少，冷空氣減弱，白天的溫度就會回升1-2度。

氣象局表示，明東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島容易降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍要注意局部大雨或豪雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。溫度方面，清晨各地低溫約16至19度，沿海空曠或近山區的平地局部15度，白天北台灣高溫18至22度，整天稍涼，花東高溫約22至24度，中南部高溫約26至28度。此外，東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有9至10級強陣風；基隆北海岸、東半及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

天氣風險公司表示，周六南方水氣北上的量將會減少，西半部的雲變少，加上冷空氣減弱，白天的溫度就會回升1-2度。不過，在台灣東方水氣還是偏多，迎風面的北海岸、東北角到北花蓮的沿岸持續有長時間的地形降雨，這些地方過去幾天累積的雨量已經非常多，比較脆弱的地方也出現落石或坍方，建議周末盡量不要前往或行經附近。

台灣颱風論壇也指出，東北部大雨不停歇，根據最新模式，周日、周一，宜蘭、台北東側、基隆北海岸、蘇花公路沿線，雨勢還會更大，請這幾個地方的朋友多加注意！連日降雨，山區土壤含水量幾近飽和，容易發生坍方、落石、土石流，非必要勿靠近山區。（中時）

延伸閱讀

台鐵路線中斷 2萬人受影響

下探13度！最強低溫來了 北北基防豪大雨

降雨偏少 六縣市減壓供水延長