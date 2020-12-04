台鐵東部列車路線中斷 羅東轉運站湧人潮

台鐵瑞芳、猴硐間因連續大雨，造成邊坡滑動，東部鐵路中斷，也導致原本搭火車從花東北上的旅客必須在宜蘭下車，改搭客運北上，造成宜蘭與羅東轉運站湧現人潮。

台鐵宜蘭運務段指出，因瑞芳、猴硐間土石坍方嚴重，今天北上對號列車僅行駛到宜蘭站，旅客必需在宜蘭站或羅東站改搭國道客運繼續北上；至於區間車雖有到猴硐站，但採機動行駛。

受到東部鐵路中斷影響，中午起已有不少從花東搭火車北上的旅客，被迫在羅東站或宜蘭站下車，改搭國道5號客運北上，造成宜蘭與羅東轉運站湧現人潮，旅客拉著行李大排長龍等待國道客運業者加開班車，葛瑪蘭、首都、國光等國道客運啟動應變機制。

葛瑪蘭客運表示，已加派30部遊覽車協助輸運，每10分鐘可發1班車，在疏運能量範圍內，盡量讓旅客不必久等；首都客運以旅客在轉運站停留等待時間不超過半小時為前提，加班輸運；國光客運視乘客多寡，機動增派班車。

從台東北上前往台北的李姓遊客說，原本可搭火車一路北上，但今天被迫於途中轉乘搭客運，行程一定受影響，但這沒辦法。

私立慧燈中學表示，受台鐵列車停駛影響，有260多名學生今天放學後沒火車可搭，校方已經安排北上學生改搭遊覽車或小巴士，下午4時30分從學校出發，送到原通勤終點火車站下車；至於南下要返回花蓮、台東方面的學生，由校方安排從下午2時20分起載送到宜蘭火車站，協助學生搭乘火車回家。

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