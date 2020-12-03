月薪3萬小資族也能滾出一桶金！網揭3關鍵

台灣長年存在著低薪、工時長的問題，讓不少年輕族群都很有感，到底該如何運用錢滾錢，讓資產翻倍漲，有不少網友點出3關鍵，首先是投資自己墊高收入，其次為強迫儲蓄存本金再投資，最後是做好資產配置，讓小錢也能滾出一桶金。

有一名月領3萬元的小資族在臉書社團存錢公社發文詢問，「有沒有什麼存錢的撇步」，引發網友蓋樓般的熱烈討論，踴躍分享自己的養大荷包的妙招，以錢滾錢，逐漸累積出一桶金。

不少網友覺得「增加薪水」、「先開源比較重要」，投資自己學習一技之長，就能增加主動收入，引起其他人附和「想辦法提升到4萬5萬6萬，比省錢有用」、「月領4萬，就可以多存1萬了」。

另也有網友建議將收入分成三等份，做好資產配置，「50%生活支出、40%儲蓄、10%做保障規劃」，還有人建議「先規劃基本醫療保障，把可能會流失的金錢鎖住，再用儲蓄險強迫自己存下一桶金」。

除了透過儲蓄險強迫自己存錢外，另有人認為「先存再花」、「收入減掉存錢等於你的支出」、「薪資下來直接轉走一半以上」，錢自然而然就會存下來，或是也有人分享「每月至少3000元買一檔基金或零股，慢慢買」。

過來人曝親身經歷，「我一個月，也是實領3萬多幾百塊」，撐到現在已有10年的時間，以定存和儲蓄險把錢存起來，等到有本金後就可以開始存股，終於在今年就可開始存股，另名一樣月薪3萬多的網友也提及，每個月繳3、4千元的儲蓄險，到期後看到這筆金額，「你會笑到嘴巴合不起來」。

（文章來源：好房網；文／謝曉曦）