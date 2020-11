1天只吃1顆蛋 糖尿病風險就提高60％

一項新研究顯示,1天只要吃1顆蛋,就會把罹患第二型糖尿病的機率提高60%。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導,澳洲研究人員針對8,545名中國成人所做的研究顯示,攝取雞蛋較多的人和高血糖有正相關。雞蛋的料理千變萬化,又富含營養價值,經常被稱為「健康速食」,但研究證明,吃不吃是個終極難題。

先前的研究顯示,吃蛋能預防糖尿病上身,而這項新研究又增添了令人困惑的科學文獻組合。新研究指出,無論是煮、炒,或是煎,1天只要固定吃1顆蛋,就比較容易出現這種情況。

南澳大學(University of South Australia)的研究作者李明(Ming Li)博士指出,飲食和第二型糖尿病息息相關,因此了解相關飲食因素很重要。她指出,大家經常爭論吃蛋和糖尿病之間的關聯,而這項研究旨在評估長期吃蛋和罹患糖尿病的風險。

李明說,這項研究是專門針對中國境內的民眾所做,許多中國人已從傳統的穀類蔬菜,轉而食用涵蓋較多肉類,零食和蛋在內的加工食品。

研究顯示,中國成人長期大量攝取蛋,如1天超過38公克,就會把罹患糖尿病的風險增加約25%。而1天攝取量超過50公克,也就相當於1顆蛋,則會把罹患糖尿病的風險增為60%,其中女性比男性更明顯。

文章來源:Eating just ONE egg a day increases your risk of diabetes by 60 per cent, study warns

(中時新聞網 楊幼蘭)