日人寧跪著擦地也不用拖把？內行人揭關鍵

相較於台灣人經常使用拖把來清潔地板，日本人似乎習慣跪著用抹布擦地，這一幕也經常在日本電影、動漫或是日劇中出現，對此就有網友不禁好奇「日本人怎麼連拖把都買不起？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，自己在日本家庭劇中經常看見打掃的橋段，劇中人物幾乎都是拿著抹布跪著擦地板，讓他不禁好奇「日本人不是自詡亞洲最先進國嗎？怎麼一般人的家庭連根拖把都買不起啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「跟習慣跪坐有關，地板都木頭」、「其實是利用體重壓在抹布上移動，並沒有跪」、「買台拖地機自己拖一拖就好了」、「文化就不一樣啊，是沒看過一休和尚怎麼擦地的嗎？更不用說日本到現在還一堆塌塌米，你拖給我看」。

事實上，在日本，擦地板並不僅止於清潔這麼簡單，日本教育利用擦地板從小培養孩童品格，除了鼓勵他們珍惜並打理自己所在的環境，也能透過擦地板達到鍛鍊孩童的手指肌肉；除此之外，擦地板也是一門淨化心靈的修行，除了學生在學校擦地板，主婦們在家擦地板，在道館修行也要擦地板，因為進門擦地板是對場所和對技藝的敬重。

文章來源：PTT/tmacfly

（中時新聞網話題 李珮妘）