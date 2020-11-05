高雄高鐵站為何左營？答案藏驚人伏筆

高鐵開設之後，讓許多民眾在往返南北的時候省下了大把的時間。不過有網友卻發現位於高雄的高鐵站，不是叫高雄高鐵站，反而是「左營高鐵站」？讓他十分好奇為什麼不是用所在縣市來命名，文章也掀起網友熱烈的討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼叫左營高鐵站？」發文，表示台灣高鐵目前共有12個站，大部分都是用所在縣市來命名，雖然還是有幾個例外，但都是有原因的，像是南港站設立的時候已經有台北站了，板橋站設立時台北縣還沒升格新北市，但這也讓他十分不解，為什麼位在高雄的高鐵站不叫「高雄高鐵站」而是叫「左營高鐵站」呢？

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言猜想答案「高雄高鐵唸起來很饒口」「因為左營人都說自己左營人，跟中壢一個概念」「因為台鐵高雄車站不同點, 台北共構當然直接叫台北車站啊」「因為左營不是高雄」「怕你誤會在高雄車站吧」。

其中有不少知情人則指出，可能未來高雄還會再設站，因為當初本來有蓋高雄高鐵的打算「可能怕未來高雄有兩站」、「可能當時預留高雄車站延伸吧」、「因為原本要蓋高雄高鐵站」、「原本有留高雄高鐵站」、「原本有要留高雄車站，像台北南港那樣」。

據了解，民國87年的高雄鐵路地下化（高雄專案），規劃終究包含高鐵延伸至高雄車站，這也是高鐵左營站為何不叫高雄站的原因。但高雄專案7年後卻拆成執行計畫（鐵路地下化）及後續計畫（高鐵延伸高雄車站）辦理，此後，高鐵延伸高雄車站就一直擱置至今。

文章來源：PTT 八卦板

（中時新聞網話題 陳怡安）