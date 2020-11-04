閃電颱風08：30發布海警 這2地防大雨

閃電颱風今早8時30分發海警，明（6）日最接近台灣。氣象專家吳德榮指出，模擬的降雨主要在迎風面的東半部及高屏地區；恆春半島及台東風雨皆很大，應特別注意！

氣象局局長鄭明典分析，大環境的垂直風切偏高，閃電颱風的結構受影響，強度維持輕颱。另閃電颱風5日2時的中心位置在北緯19.9度，東經127.4度，以每小時17公里速度，向西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒3公尺，七級風暴風半徑80公里。今（5日）8時30分將發布第20號颱風海上颱風警報。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬明(6)日20時地面圖，「閃電」颱風的位置與中央氣象局「確定性」預測路徑相近，而模擬的降雨主要在迎風面的東半部及高屏地區；恆春半島及台東風雨皆很大，應特別注意！花蓮亦有較大降雨機率。背風面受中央山脈屏障，桃園以南各水庫集水區，難有解決旱象的降雨量。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，閃電颱風這兩天在一個鞍型場的環境當中滯留，目前位在台灣南端鵝鸞鼻的東南東方約670公里海面上，由於副熱帶高壓顯著的增強西伸，也帶動颱風以每小時17公里速度往西前進，預計周五上半天就會到台灣南方海面。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，颱風中心可能接近於台灣和菲律賓間的巴士海峽中線，稍偏北一些，也不排除高壓強度不夠或受到地形等因素，稍偏北一些，是否到台灣南端後，稍偏西北轉折，暴風圈是否會碰觸陸地仍待觀察，可能僅有幾十公里的距離。

氣象局今早也發布「長浪即時訊息」，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，目前宜蘭蘇澳持續觀測到浪高2米左右的長浪，請注意。

（中時新聞網 何立雯、徐秀娥）